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Отец Илона Маска прибыл в Москву на форум о будущем России

Фото: Cyrus McCrimmon/Getty Images

Отец Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск приехал в Россию, чтобы поучаствовать в «Форуме будущего 2050». Об этом сообщают «Известия».

В разговоре с журналистами Эррол Маск прокомментировал конфликт своего сына с Дональдом Трампом. По его мнению, «нет ничего необычного» в том, что между основателем Space X и президентом США возникла ссора в ходе совместной политической деятельности.

Илон Маск придерживается своих принципов, не собирается поддерживать инициативы демократов, а Трамп, по мнению Маска-старшего, делает все, чтобы получить поддержку избирателей. Эррол Маск считает, что в этом конфликте победа будет на стороне главы Белого дома, а Илон совершил ошибку, находясь в стрессе.

В интервью телеканалу «Царьград» отец Маска рассказал, что «его пригласили очень интересные личности, чтобы поговорить о будущем», а также ему «оказали помощь с перелетом».

«Форум будущего 2050» пройдет 9―10 июня в инновационнном кластере МГУ «Ломоносов». Он будет посвящен среди прочего патриотическому воспитанию молодых россиян и решению демографических проблем. Участники форума постараются ответить на вопрос: «Какой будет новая Россия и мир в середине XXI века?».

Как отмечают организаторы, Маск-старший «расскажет, как вырастить выдающегося изобретателя, амбициозного первооткрывателя и бизнесмена». С ним в разделе спикеров указаны глава МИД России Сергей Лавров, глава «Царьграда» Константин Малофеев, ведущая Первого канала Екатерина Андреева, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов и другие.

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