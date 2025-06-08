Мартин Скорсезе был недоволен съемкой в «Киностудии» Сета Рогена

«Когда мы наконец сняли, я поинтересовался, о чем они говорили. Он ответил, что мы снимали все совершенно неправильно, но из вежливости не стал вмешиваться, учить нас и поэтому просто промолчал. Я поблагодарил его за тишину, но вообще-то он мог здорово сэкономить нам время!» — добавил постановщик.