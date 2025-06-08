Мартин Скорсезе был недоволен съемкой в «Киностудии» Сета Рогена

Мартин Скорсезе едва удержался, чтобы не давать указания на съемках эпизода «Киностудии» Сета Рогена. Об этом соавтор сериала Эван Голдберг рассказал в интервью журналу People.
Голдберг выступил режиссером эпизода со Скорсезе. По его словам, во время съемок сцены с Шарлиз Терон мастер «сделал одно замечание, но высказал его только после того, как дубль был уже снят». «Ближе к концу серии он и Шарлиз Терон шептались друг с другом, и нам понадобилось около 10 дублей, чтобы снять их вместе», — поделился Голдберг.
«Когда мы наконец сняли, я поинтересовался, о чем они говорили. Он ответил, что мы снимали все совершенно неправильно, но из вежливости не стал вмешиваться, учить нас и поэтому просто промолчал. Я поблагодарил его за тишину, но вообще-то он мог здорово сэкономить нам время!» — добавил постановщик.
По словам продюсера сериала Алекса Грегори, согласие Скорсезе на появление в сериале казалось невероятным: «Вся съемочная группа была «довольно шокирована тем, что Мартин Скорсезе будет на площадке».
«Мы все единогласно решили, что Мартин Скорсезе сыграл невероятно. Удивительно даже то, что он вообще приехал. Мы боялись, что все сорвется в последнюю минуту, потому что так просто не бывает», — согласился Голдберг.
Организовать приезд живого классика помог звезда «Волка с Уолл-стрит» Джона Хилл, вспомнил соавтор сериала: «Я думаю, что он замолвил за нас словечко, и из‑за этого все случилось».