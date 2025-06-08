«Не пропускайте никаких аномалий»: появился трейлер хоррора «Выход 8»

По сюжету главный герой спускается в японское метро, путается в выходах и оказывается заперт в бесконечном лабиринте коридоров из белого кафеля. В своих поисках он натыкается на странные знаки, игнорирующих его людей и ищет подсказки, которые могли бы помочь бежать.