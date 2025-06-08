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«Не пропускайте никаких аномалий»: появился трейлер хоррора «Выход 8»

Кадр: Toho

Кинокомпания Toho показала трейлер хоррора «Выход 8». Адаптация одноименного хоррора выйдет в японских кинотеатрах 29 августа. Хотя фильм представляли на Каннском кинофестивале, о мировом релизе пока не говорят.

По сюжету главный герой спускается в японское метро, путается в выходах и оказывается заперт в бесконечном лабиринте коридоров из белого кафеля. В своих поисках он натыкается на странные знаки, игнорирующих его людей и ищет подсказки, которые могли бы помочь бежать.

Режиссером ленты стал Гэнки Кавамура. Он известен благодаря роману «Если все кошки в мире исчезнут», а также продюсерской работе над популярными аниме-картинами «Ученик чудовища», «Твое имя», «Судумэ, закрывающая двери» и многими другими.

Главную роль сыграл Кадзунари Ниномия («Письма с Иводзимы», «Гантц», «Класс убийц»). На экране также появятся Нана Комацу («Молчание» Мартина Скорсезе), Котонэ Ханасэ («Парад») и Ямато Коти («С сегодняшнего дня я — убийца»).

Оригинальная игра, смесь симулятора ходьбы с пазлами и психологическим хоррором, была выпущена инди-разработчиком в Steam в ноябре 2023 года и оказалась неожиданным хитом, в Японии ее отметили многочисленными наградами.

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