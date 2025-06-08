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Миграционная служба США депортировала тиктокера Хаби Лейма

Фото: Forbes/YouTube

Самого популярного тиктокера в мире Хаби Лейма депортировали из США. Об этом говорится в заявлении миграционной службы страны, которое опубликовал Men’s Journal.

«Иммиграционно-таможенная служба США задержала Серинге Хабане Лейма, 25 лет, гражданина Италии, 6 июня в международном аэропорту Гарри Рид, Лас-Вегас, Невада, за нарушение иммиграционного законодательства», — подтвердили в ICE.

«Лейм въехал в Соединенные Штаты 30 апреля и нарушил условия действия своей визы. Лейму было предоставлено право на добровольный выезд 6 июня, и с тех пор он покинул США», — уточнили в ведомстве.

Несмотря на новости о задержании, Лейм продолжал активность в социальных сетях. Он опубликовал видео с костюмированными персонажами в TikTok и несколько постов в сторис Instagram, включая фото с книгой в магазине, поздравление спортсмена с днем рождения и упоминание о мусульманском празднике Ид аль-Фитр.

У блогера более 162 миллионов подписчиков в тиктоке. Ламе стал популярным благодаря видео, в которых молча демонстрирует простые решения для бытовых проблем. Благодаря недоумевающему взгляду он стал героем многочисленных мемов.

Идеи для контента родились у него в 2020 году, когда он без работы гулял по району, где живет его семья в итальянском городе Кивассо. За период с июня 2022-го по сентябрь 2023 года он заработал около $16,5 млн на рекламных сделках, сообщал Forbes.

Задержание произошло на фоне усиления иммиграционного контроля в США после вступления в должность президента Дональда Трампа, обещавшего массовые депортации. Власти страны продолжают реализацию этих планов, несмотря на препятствия в судах.

5 июня представители миграционной службы отчитались о рекордном числе арестов мигрантов. За один день они захватили 2200 человек.

Массовые аресты привели к протестам в Лос-Анджелесе и столкновениям с полицией, которые полиция разгоняла с применением слезоточивого газа и шумовых гранат. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала действия федеральных властей «террором» в адрес сообщества, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсон осудил операции как «разжигание хаоса».

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