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WP: Трамп называл Илона Маска «конченым наркоманом», а министр финансов ударил в лицо

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском долгое время бурлил еще до ухода бизнесмена с поста советника политика. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По словам одного из собеседников газеты, во время звонка в администрации президент называл соратника «конченым наркоманом».

Маск признавал использование кетамина по рецепту от депрессии. Однако The New York Times сообщала о чрезмерном употреблении вещества во время предвыборной кампании, что якобы вызвало проблемы с мочевым пузырем, а также о потреблении других наркотиков. Опасения Трампа по поводу наркопотребления Маска, подогретые СМИ, стали одним из факторов разрыва, утверждают источники WP.

Разлад назревал долгое время, отмечает издание. Маск мешал планам Белого дома, настроил против себя ключевых сотрудников администрации, включая главу аппарата Сьюзи Уайлз, и конфликтовал с министрами.

В частности, у владельца соцсети X случилась драка с министром финансов Скоттом Бессентом из‑за кандидатуры главы Налоговой службы США, рассказывал советник Трампа Стивен Бэннон. Трамп поддержал патрона Бессента, и когда все покинули кабинет, в коридоре Маск и министр стали оскорблять друг друга. Чиновник назвал оппонента «мошенником» из‑за невыполненных обещаний найти триллион долларов госрасходов, Маск «толкнул его плечом, как регбист», а Бессент ответил ударом в лицо.

Хотя публично об этом ранее не сообщалось, на следующий день Маск пришел на пресс-конференцию в Овальный кабинет с синяком под глазом. Травму он объяснил тем, что предложил сыну ударить его в лицо и у пятилетки оказался неплохо поставлен удар.

После истечения контракта с администрацией Маск неожиданно превратился в критика Трампа. Он выразил разочарование из‑за «Большого прекрасного билля» президента, который бы увеличил госрасходы и отменил субсидии на покупку электромобилей. Миллиардер заявил, что без его помощи Трамп проиграл бы выборы, а в документах педофила Джеффри Эпштейна фигурирует имя американского лидера.

Глава США позже предложил сэкономить расходы за счет расторжения «государственных субсидий и контрактов для Илона». После этого пост о связи Трампа и Джеффри Эпштейна исчез из аккаунта Маска.

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