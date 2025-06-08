WP: Трамп называл Илона Маска «конченым наркоманом», а министр финансов ударил в лицо

Хотя публично об этом ранее не сообщалось, на следующий день Маск пришел на пресс-конференцию в Овальный кабинет с синяком под глазом. Травму он объяснил тем, что предложил сыну ударить его в лицо и у пятилетки оказался неплохо поставлен удар.