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Крупные студии борются за права на «Техасскую резню бензопилой»

Фото: MPTV Images

От пяти до восьми студий и стриминговых сервисов претендуют на права на культовую хоррор-франшизу «Техасская резня бензопилой». Об этом узнало издание Deadline.

Агентство Verve, представляющее права на слешер-франшизу с 2017 года, запустило аукцион между голливудскими компаниями.

Четких фаворитов в торгах пока нет, однако стал известен их круг. Активно обсуждалось предложение от Paramount и создателя «Йеллоустона» Тейлора Шеридана, который может выступить продюсером.

В гонке приняла участие кинокомпания Neon. В случае победы продюсером и автором сценария картины может стать постановщик «Cобирателя душ» и «Обезьяны» Осгуд Перкинс, а режиссерское кресло займет Брайан Бертино («Пустошь тьмы и зла»).

Также среди соискателей есть А24, заинтересованная в телепроекте от режиссера «Сталкера» Джей Ти Моллнера и продюсера «Майнкрафта в кино» и «Оружия» Роя Ли. Еще одним продюсером может стать звезда «Кто угодно, кроме тебя» Глен Пауэлл.

Рой Ли также заявлен в другом питче, который предлагает Netflix. Наконец, интерес к культовой серии хорроров проявил режиссер «Не-а» Джордан Пил через свою продюсерскую компанию, у которой есть сделка с Universal.

Оригинальный фильм 1974 года, снятый за $140 тысяч, собрал $31 млн в прокате. Вся франшиза из девяти картин заработала более $252 млн по всему миру. Ремейк 2003 года Маркуса Ниспеля с Джессикой Бил остается самым кассовым в истории серии — $107 млн.

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