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Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту из‑за сценария «Финикийской схемы» Уэса Андерсона

Фото: Universal Pictures

Бенисио Дель Торо попал в неловкую ситуацию в аэропорту Бостона из‑за сценария шпионской комедии Уэса Андерсона «Финикийская схема». Об этом актер рассказал в эфире «Вечернего шоу с Сетом Майерсом».

«Я лечу из Бостона в Лос-Анджелес и почему‑то не вынул ноутбук из ручной клади. Сотрудники транспортной безопасности решили проверить сумку. А в ней еще лежала копия сценария», — вспомнил обладатель «Оскара».

«Для удобства я делаю все заголовки в тексте большими. Поэтому в нем очень хорошо читалось: „Первая сцена: ‚Салон самолета. Бомба‘“. „Вторая: ‚Кабина пилота. Пилот катапультировался‘“. „Третья: ‚Крушение‘“», — поделился он.

Актер попытался объяснить агенту, что это всего лишь сценарий для фильма: «Он так посмотрел на меня, жестом показал, чтобы я никуда не двигался, закрыл сумку и ушел. Следом вернулись уже пять агентов».

Группа агентов изучала документы, пока начальник смены не разрешил инцидент. «Он пришел такой в галстуке, посмотрел на меня, возможно, узнал по „Убийце“ или „Трафику“. Заглянул в сценарий, пролистал, и меня отпустили», — рассказал Дель Торо.

58-летний актер не был расстроен, а впечатлен бдительностью сотрудников: «Я показал тому парню большой палец за внимательность».

Новый фильм Уэса Андерсона вышел в мировой прокат 30 мая. Картина посвящена тяжелым отношениям одного из богатейших людей Европы и действительно начинается с крушения самолета.

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