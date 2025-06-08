В Ленобласти школьнице аннулировали результат ЕГЭ из‑за умных очков

Запись с камеры очков завирусилась в сети. По словам читателя издания, который прислал видео редакции, девушка из школы Всеволожского района использовала очки со скрытой камерой для съемки контрольных измерительных материалов (КИМ) на экзаменах по русскому языку и обществознанию. Видеозаписи заданий отправлялись помощникам, которые решали задачи и диктовали ответы через наушник. Судя по съемке, в кадр попали уникальный номер КИМ и штрихкод.