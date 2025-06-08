В Ленобласти школьнице аннулировали результат ЕГЭ из‑за умных очков

Школьнице из Ленинградской области аннулировали результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из‑за использования умных очков. Об этом «Фонтанке» сообщили в региональном комитете по образованию.
Запись с камеры очков завирусилась в сети. По словам читателя издания, который прислал видео редакции, девушка из школы Всеволожского района использовала очки со скрытой камерой для съемки контрольных измерительных материалов (КИМ) на экзаменах по русскому языку и обществознанию. Видеозаписи заданий отправлялись помощникам, которые решали задачи и диктовали ответы через наушник. Судя по съемке, в кадр попали уникальный номер КИМ и штрихкод.
Пересдать экзамены в резервные дни 16 и 17 июня выпускница не сможет. «По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры. <…> Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ», — заявили в комитете.
Рособрнадзор сообщал, что для борьбы со списыванием регионы самостоятельно используют около 11,5 тысячи глушилок сотовой связи. По данным ведомства, в этом году за использование телефонов, шпаргалок и справочных материалов с экзаменов уже удалили 483 человека.