Девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним

Одна из женщин рассказала, что увлечение артиста несовершеннолетними девушками не было тайной, а в 2006 году, когда ей было 16 лет, Лето подошел к ней в кафе в Лос-Анджелесе и схватил за руку. «Я обернулась, и это был Джаред Лето. У нас был короткий разговор, и он взял мой номер», — сказала она.