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Девять женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним

Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Девять пострадавших обвинили лидера 30 Seconds to Mars, актера Джареда Лето в сексуальных домогательствах в период, когда они были несовершеннолетними. Об этом они рассказали в материале Air Mail.

Одна из женщин рассказала, что увлечение артиста несовершеннолетними девушками не было тайной, а в 2006 году, когда ей было 16 лет, Лето подошел к ней в кафе в Лос-Анджелесе и схватил за руку. «Я обернулась, и это был Джаред Лето. У нас был короткий разговор, и он взял мой номер», — сказала она.

По ее словам, Лето позвонил ей домой через несколько дней: «Я не знаю, был ли он под кайфом или что… Это был самый странный, мерзкий голос… [Но] для меня это Джаред, понимаете?»

Представитель музыканта назвал информацию ложной, ведь мужчина не пил алкоголь и не принимал наркотики в течение 35 лет.

Лето якобы пригласил пострадавшую на вечеринку к себе домой, но она отказалась: «У меня даже водительских прав не было». Женщина утверждает, что Лето продолжал звонить ей, «всегда в час, два, три ночи». «И разговоры стали сексуальными. Он спрашивал, был ли у меня парень, сосала ли когда‑либо член», — рассказала она.

Модель Лора Ла Ру описала похожий случай 2008 года, когда ей было 16: «Он спросил, сколько мне лет. Я ответила, мне 16, а вам?» Тогда 36-летний Лето попросил ее номер.

Позже Ла Ру посетила его дом в апреле 2009 года. «Я помню, как он все время дразнил меня. Он флиртовал со мной. Близко наклонялся, потом отстранялся, как будто это было игрой», — сказала она.

Во время другого визита, когда Ла Ру было 17, Лето вышел из комнаты полностью голым. «Он просто вышел, с голым членом, как будто это нормально… Я подумала, может, взрослые мужчины так и делают», — рассказала она.

Представитель Лето в заявлении Air Mail заявил, что в их переписке не было ничего сексуального или неподобающего, а Ла Ру позже подавала заявку на работу личным ассистентом Лето, «что еще раз подчеркивает отсутствие чего‑либо неподобающего в их общении». В беседе с Air Mail Ла Ру отрицала, что хотела устроиться к музыканту на работу.

Еще одна женщина заявила, что переписывалась с Лето в несовершеннолетнем возрасте. По ее словам, он задавал неприемлемые вопросы, например: «А тебя трахают какие‑нибудь мальчишки, с которыми ты тусуешься?»

Однажды, когда ей было 18, Лето «внезапно вытащил свой пенис и начал мастурбировать». «Потом он подошел, схватил мою руку и положил ее на себя. Он наклонился и сказал: „Я хочу, чтобы ты плюнула на него“», — сообщила она изданию.

Представитель Джареда Лето «категорически отверг» все обвинения женщин из материала Air Mail и охарактеризовал их как «явно ложные».

Первой о приставаниях звезды «Отряда самоубийц» рассказала диджей и продюсер Элли Тейлз. В посте от 2012 года она написала: «Ты по-настоящему не жила в Лос-Анджелесе, если Джаред Лето не зажимал тебя за кулисами… в одном килте и шапке».

В другом посте музыкантка написала, что до сих пор с ужасом вспоминает о встрече с Лето, тогда ей было 17 лет. «Он знал, что я несовершеннолетняя, и ему было всё равно. Он вел себя как насильник, это было страшно и совершенно недопустимо».

Вновь о странном поведении Лето сообщил звезда «Ривердейла» актер Дилан Спроус. В твиттере он написал: «Эй, Джаред Лето, раз ты уже писал каждой модели в возрасте от 18 до 25 лет, расскажи, как успехи?»

«А он только в интернете начинает с 18-летних?» — отреагировал на пост режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн. Позже постановщик удалил сообщение и сообщил, что перебрал со снотворным.

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