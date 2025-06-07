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Детокc, фермерство и стиль бохо станут главными трендами этого лета, считает Pinterest

Фото: Jane Thomson/Unsplash

Pinterest представил отчет о главных тенденциях этого лета.
Главной темой сезона, согласно прогнозам, станет цифровой детокс: активный отдых на природе вместо гаджетов.

Поисковые запросы вдохновляющих фотографий для детокса на платформе выросли на 273%. Интерес к садовой и домашней эстетике шоу Марты Стюарт вырос сразу на 2889%. Пользователи Pinterest все больше интересуются приготовлением блюд в саду и на открытом воздухе в стиле американской телеведущей. В приложении стали чаще искать рецепты «летних детокс-напитков».

Пользователи также стали интересоваться идеями для хобби. Например, «милые летние поделки» стали чаще искать на 106%, а «поделки для книжного клуба» — на 558%. Количество запросов «приглашения в книжный клуб» также выросло на 173%.

Среди модных трендов лидирует стиль бохо начала нулевых. Наиболее популярным цветом этого лета станет укропно-зеленый, считают в Pinterest. Поисковые запросы «зеленые джинсы» выросли на 1627%, а «короткие платья крючком» — на 2030%.

Зумеры продолжают развивать финансовую грамотность и выбирают «идеи экономного декора», «экономный декор комнаты» и не только. Судя по запросам, в декоре в моде будут природные тона и текстуры.

Макияж, вдохновленный астрологией, также станет летним трендом. Например, количество запросов «макияж для Овна» увеличилось на 1454%, а «макияж для Девы» — на 2006%. Трендовый летний дизайн ногтей будет связан с тропическими фруктами, цветами гибискуса и эстетикой итальянского лета. Также популярны цвета холодных оттенков.

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