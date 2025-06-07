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Шварценеггера шокировали интимные сцены сына в «Белом лотосе»‎

Фото: Maya Dehlin Spach/WireImage

Арнольд Шварценеггер был шокирован обнаженными сценами третьего сезона «Белого лотоса»‎ с участием своего сына Патрика. Об этом актер рассказал в совместном интервью с ним для Variety.

«Не мог поверить. Я смотрю сериал и вдруг вижу на экране его задницу! А еще и сосиску! Это безумие. Тогда я вспомнил, как сделал то же самое в „Конане“ и „Терминаторе“. Удивительно, как он четко следует по моим стопам»‎, — сказал он в большом совместном интервью с сыном для Variety.

В интервью они также поговорили о непотизме — явлении, когда дети знаменитостей продвигаются благодаря своим родителям. «Я вырос в семье, где родители работали в одной профессиональной среде. Продолжить их путь казалось очевидным шагом»‎, — считает Патрик.

Арнольд похвалил сына: «Ты никогда не просил меня позвонить в студию или агенту. Ты никогда не просил у меня совета, когда дело касалось актерской игры. Ты уникальной породы, и я очень, очень горжусь тобой»‎.

Ранее Патрик рассказал, что его отец завел свинью, лошадь и осла, чтобы преодолеть кризис среднего возраста.

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