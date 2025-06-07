Шварценеггера шокировали интимные сцены сына в «Белом лотосе»‎

«Не мог поверить. Я смотрю сериал и вдруг вижу на экране его задницу! А еще и сосиску! Это безумие. Тогда я вспомнил, как сделал то же самое в „Конане“ и „Терминаторе“. Удивительно, как он четко следует по моим стопам»‎, — сказал он в большом совместном интервью с сыном для Variety.