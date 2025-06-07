Уиллем Дефо пытает себя в тизере «Мужчины у меня в подвале»

Стриминговый сервис Hulu показал тизер «Человека в моем подвале». Триллер с Уиллемом Дефо выйдет на платформе «скоро».
Картина основана на одноименном философском романе Уолтера Мосли. По сюжету, житель штата Нью-Йорк афроамериканец Чарльз попадает в тяжелую ситуацию: он теряет работу, начинает пить, увлекается азартными играми и доступными женщинами, а вскоре ему придется расстаться с домом, в котором жили несколько поколений его семьи.
Ситуация меняется, когда на пороге появляется загадочный европейский бизнесмен и предлагает арендовать старый подвал за 65 тыс. долларов. Он превращает помещение в личную тюрьму, где закрывается и наказывает себя за вред, который нанес другим людям.
Главные роли сыграли Кори Хокинс («Последнее путешествие „Деметра“», «Призрачная шестерка») и Уиллем Дефо. К ним присоединились Брайан Бовелл («Укрытие», «Андор»), Анна Диоп («Мы»), Марк Арнольд («Гнев человеческий») и Гершвин Эсташ («Андор», «Джентльмены»).
Постановщицей выступила Надиа Латиф, она же адаптировала роман вместе с Мосли.