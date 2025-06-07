Уиллем Дефо пытает себя в тизере «Мужчины у меня в подвале»

Картина основана на одноименном философском романе Уолтера Мосли. По сюжету, житель штата Нью-Йорк афроамериканец Чарльз попадает в тяжелую ситуацию: он теряет работу, начинает пить, увлекается азартными играми и доступными женщинами, а вскоре ему придется расстаться с домом, в котором жили несколько поколений его семьи.