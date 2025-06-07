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Удаление рогов у носорогов уменьшает уровень браконьерства

Фото: Lindy G/Unsplash

У носорогов почти на 80% cокращается вероятность стать жертвой браконьеров в течение года после удаления рога, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование в журнале Science.

Ученый Тим Куипер из Университета Нельсона Манделы, который руководил исследованием, заявил, что удаление рога у носорогов сокращает случаи браконьерства на 78%. При этом для этого результата потребовалось потратить всего 1,2% от общего бюджета на защиту носорогов. По мнению Куипера, это намного эффективнее, чем привычные меры, для которых нанимают егерей, устанавливают камеры и патрулируют места обитания. «Выявление и арест большого количества браконьеров не обязательно приводит к снижению уровня браконьерства», — объяснил Куипер.

Удаление рога безопасно и безболезненно. Носорогу дают снотворное, надевают ему повязку на глаза и беруши, а затем отрезают рог электропилой. Операцию нужно повторять в среднем раз в полтора-два года из‑за роста рогов. «Остается ли носорог носорогом без своего рога? Это более серьезный вопрос», — сказал Куипер.

Исследователи отмечают, что их метод не может полностью решить проблему истребления животных. Браконьеры все равно готовы убивать их ради крупного обрубка роговой массы, который остается после удаления.

В Южной Африке сохраняется высокий уровень браконьерства на носорогов: за первые три месяца 2025 года было убито 103 особи. В прошлом году погибло 420 особей.

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