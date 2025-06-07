Удаление рогов у носорогов уменьшает уровень браконьерства

Ученый Тим Куипер из Университета Нельсона Манделы, который руководил исследованием, заявил, что удаление рога у носорогов сокращает случаи браконьерства на 78%. При этом для этого результата потребовалось потратить всего 1,2% от общего бюджета на защиту носорогов. По мнению Куипера, это намного эффективнее, чем привычные меры, для которых нанимают егерей, устанавливают камеры и патрулируют места обитания. «Выявление и арест большого количества браконьеров не обязательно приводит к снижению уровня браконьерства», — объяснил Куипер.