Силовики устроили рейд в в московском клубе «Три обезьяны»

Полицейские и ОМОН провели рейд в московском клубе «Три обезьяны». Об этом сообщили телеграм-канал «Осторожно, Москва» и РЕН ТВ.
Один из очевидцев рассказал «Осторожно, Москва» о жестких действиях силовиков: «Проверяли на запрещенные вещества, есть пострадавшие из‑за порезов от битых стекол бокалов, приехала бригада скорой и несколько машин полиции». По его словам, посетителей «повалили лицом в пол».
РЕН ТВ утверждает, что основной целью рейда была проверка клуба «на предмет пропаганды ЛГБТ*». Кадры с места событий 7 июня, на которых видно полицейские машины у входа и сотрудников, заходящих в здание, попали в распоряжение «Известий».
Это не первая подобная операция в «Трех обезьянах». Силовики уже устраивали рейд здесь в 2024 году, 11 октября. Ранее жители Пресненского района жаловались в полицию на дрэг-шоу в клубе.
Правила «Трех обезьян» прямо запрещают гостям действия, создающие условия для противоправных деяний. В них упоминается ответственность по статьям о пропаганде ЛГБТ и смены пола, несанкционированных митингах и демонстрации экстремистской символики. Нарушителей предупреждают об уголовной ответственности.
4 мая полиция провела рейд на рейв-вечеринке в питерском клубе Kontrkult, откуда некоторых посетителей увезли в автозаке.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.