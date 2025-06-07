Силовики устроили рейд в в московском клубе «Три обезьяны»

Один из очевидцев рассказал «Осторожно, Москва» о жестких действиях силовиков: «Проверяли на запрещенные вещества, есть пострадавшие из‑за порезов от битых стекол бокалов, приехала бригада скорой и несколько машин полиции». По его словам, посетителей «повалили лицом в пол».