Трамп пригрозил отнять госконтракты Маска. Маск удалил твит о связи Трампа и Эпштейна

Президент США Дональд Трамп предложил сократить государственные расходы и отказаться от правительственных контрактов с компаниями Илона Маска. Маск удалил твит о том, что Трамп упомянут в документах по делу педофила Джеффри Эпштейна.
О том, как госбюджет можно спасти от лишних трат, Трамп написал в своем аккаунте в Truth.
«Илон выдохся, я попросил его уйти. Я убрал субсидии для электоавтомобилей, которые вынуждали всех покупать никому не нужные электромобили, и он сошел с ума!», — написал американский лидер.
«Самым простым способом сэкономить бюджету миллиарды и миллиарды долларов было бы отказаться от государственных субсидий и контрактов для Илона. Удивлен, что Байден этого не делал», — добавил он.
Маск отреагировал на слова Трампа о том, что он выдохся, и обвинил оппонента во лжи. Комментируя предложение расторгнуть госконтракты, миллиардер заявил, что SpaceX немедленно начнет выводить из эксплуатации космические корабли Dragon», но позже отказался от этой идеи. Сейчас эти твиты удалены.
В беседе с журналистами Трамп сообщил о намерении внимательно рассмотреть контракты Маска с правительством США.
«Мы посмотрим на все. Это очень много денег, много субсидий. Так что мы все посмотрим, честно ли там все для него и для страны», — сказал Трамп участникам своего пула.
Президент также ответил, что не знает, вело ли правительство расследование деятельности Маска и что совсем не думает об оппоненте из‑за занятости делами с Китаем, Ираном и Россией.
Утром 7 июня читатели Маска заметили, что из его аккаунта в твиттере пропал пост о связи Трампа и Джеффри Эпштейна. Впрочем, там остались твиты с критикой «Большого прекрасного билля» и планов увеличить государственные расходы.
«Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в документах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, ДДТ!», — писал Маск 6 июня.
Впервые финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в организации проституции и осудили за изнасилование несовершеннолетней в 2006 году. В 2019 году он был задержан повторно за организацию торговли девушками и подростками, во время рассмотрения дела его нашли мертвым в тюремной камере.
Несмотря на смерть, ФБР не опубликовало все доступные материалы по делу Эпштейна. Сделать это обещал новый глава ведомства Кэш Патель. В документах содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов, в том числе Дональд Трамп. Появление в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, хотя позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия.