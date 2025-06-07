Российские зумеры предпочитают свадьбы в стиле рэп-вечеринки или bikini party

Зумеры против wow-эффекта: вместо пышных свадеб выбирают камерный формат, чаще в загородных клубах, но нередко и у себя на даче. Минимальный бюджет, с которым сейчас работают столичные ивент-агентства, начинается от 2 млн рублей. Основной запрос — приватность. Фото- и видеосъемка теперь под запретом не только у медийных клиентов, но и большинства заказчиков, включая блогеров. Этот пункт иногда даже прописывают в пригласительных.