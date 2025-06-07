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Российские зумеры предпочитают свадьбы в стиле рэп-вечеринки или bikini party

Фото: Sandy Millar/Unsplash

Зумеры изменили рынок свадебных услуг, говорится в исследовании радиостанции «Коммерсантъ-ФМ».

Зумеры против wow-эффекта: вместо пышных свадеб выбирают камерный формат, чаще в загородных клубах, но нередко и у себя на даче. Минимальный бюджет, с которым сейчас работают столичные ивент-агентства, начинается от 2 млн рублей. Основной запрос — приватность. Фото- и видеосъемка теперь под запретом не только у медийных клиентов, но и большинства заказчиков, включая блогеров. Этот пункт иногда даже прописывают в пригласительных.

В топе балы в стиле Наташи Ростовой в усадьбах или свадьбы в формате a la russe в национальных костюмах. Но тренд этого лета — bikini party. «Мы подыскиваем специальные площадки, чтобы были бассейны, вода какая‑то, пруд. На берегу делается пикник, где все гости, дресс-код — максимально легкие наряды. У невесты фантазия бьет, что на ней будет кроме фаты. Это в основном зумеры, конечно», — сказал основатель Национальной ассоциации организаторов мероприятий продюсер Сергей Князев.

По словам продюсера, еще один достаточно частый формат — рэп-вечеринка с приглашением известных артистов. Это мероприятия с бюджетами 10-50 млн рублей, но сумму может приближаться и к 100 млн рублей. «Инфляция отражается и на рынке индустрии событий. Подорожало все на 25-35% по сравнению с сезоном прошлого года», — объяснил Князев.

Самый популярный формат у молодежи — свадьба на 20-30 человек. Зумеры выбирают вечеринку вместо банкета и чаще на природе. «Веранды на природе, какие‑то закрытые клубы или оранжереи, стеклянные конструкции, которые просто располагаются в лесу, на берегу озера — самая востребованная локация для свадьбы», — сказал генеральный директор Leybman Wedding Евгения Лейбман.

«Обратная история происходит с трендом на „русскость“. Как стали популярными вечеринки в стили 1990-х, так и свадьбы с выкупами, караваями, с какими‑то традициями адаптированными, то есть это может быть не огромный каравай, который пара кусает, а большой бургер, вместо свадебного торта шаурма. Попытка удивить гостей, сломать систему, скажем так», — добавил Лейбман.

Столичные свадьбы переезжают в регионы. Если в прошлом году в тренде были города Золотого кольца, сейчас практически вся Россия. «Для москвичей стоимость не на первом месте. Сейчас достаточно сложно сделать свадьбу за границей, а выездную свадебную вечеринку в два-три дня сделать хочется. И это не только Московская область, это может быть Карелия, Алтай, Калининградская область, любые красивые места, где декором является сама природа», — заметил основатель ивент-агентства «Белый Шоколад» Тереза Бородина.

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