«Этуаль» отменили после первого сезона на Amazon Prime Video

Amazon Prime Video отменила сериал «Этуаль», несмотря на то, что стример изначально дал добро на два сезона, пишет Variety.
Решение приняли примерно через шесть недель после дебюта сериала в конце апреля, не смотря на положительные отзывы критиков. Все восемь серий выпустили одновременно на Prime Video, что стало большой редкостью для стриминга, отмечает издание.
Над проектом работали создатели «Чудесной миссис Мейзел» Эми Шерман-Палладино и Дэниэл Палладино. В «Этуаль» Люк Керби и Шарлотта Генсбур сыграли руководителей балетной труппы, объединившихся, чтобы спасти свои театры.
В апрельском интервью Variety, посвященном предварительному просмотру сериала, Шерман-Палладино и Палладино высказались неуверенно относительно перспектив второго сезона, несмотря на первоначальные обязательства стримера. Они сказали, что еще несколько серий «рассматриваются».