В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл Чинабский железнодорожный мост, который стал самым высоким в мире, пишет CNN.
Он расположен на высоте 359 метров над рекой Чинаб и соединяет Кашмирскую долину с остальной Индией. Протяженность моста — 1,3 километра. На строительство сооружения потратили более 160 млн долларов и несколько десятилетий. Конструкция устойчива к землетрясениям и порывам ветра до 74 метров в секунду.
Открытый объект — часть кампании по модернизации устаревшей транспортной сети согласно стратегии по превращению страны в развитое государство к 2047 году. Моди также открыл ж/д линию Удхампур-Сринагар-Барамулла.
«Это не только исключительный образец архитектуры, он улучшит сообщение между Джамму и Сринагаром», — сказал Моди.
В мае в Нью-Йорке мексиканское парусное судно «Куаутемок» врезалось в Бруклинский мост. Капитан судна потерял контроль над кораблем во время маневра, что привело к удару мачты о нижнюю часть моста, 19 человек получили травмы.