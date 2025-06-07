В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост

Он расположен на высоте 359 метров над рекой Чинаб и соединяет Кашмирскую долину с остальной Индией. Протяженность моста — 1,3 километра. На строительство сооружения потратили более 160 млн долларов и несколько десятилетий. Конструкция устойчива к землетрясениям и порывам ветра до 74 метров в секунду.