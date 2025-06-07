Первую сумку Hermès Birkin продадут на аукционе

Оригинальную сумку Hermès Birkin, которая принадлежала самой Джейн Биркин, продадут на аукционе Sotheby’s 10 июля, пишет The New York Times.
Сумку сначала выставят в аукционном доме на Манхэттене, а затем перевезут в Париж. Культовый аксессуар продадут на распродаже Paris Fashion Icons. Стоимость Birkin потенциальным покупателям будут называть «в частном порядке».
«Очевидно, что это единственный в своем роде экземпляр, совершенно не похожий ни на одну другую сумку Birkin. Мы предвидим, что она будет такой же уникальной, как свитер принцессы Дианы или поношенная майка HBA», — рассказала руководитель направления сумок и моды Sotheby’s Моргана Халими.
Певица и актриса Джейн Биркин родилась в Лондоне в 1946 году. Она и режиссер Серже Генсбур составили культовую пару, в 1969 году они возглавили вершину хит-парадов с дуэтом «Je t’aime… moi non plus». Биркин скончалась в 2023 году. В честь Биркин названы популярные сумки Hermes.
Недавно на аукцион выставили тюремную одежду Пи Дидди, которую он носил на съемках фильма «Бал монстров».