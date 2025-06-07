Первую сумку Hermès Birkin продадут на аукционе

«Очевидно, что это единственный в своем роде экземпляр, совершенно не похожий ни на одну другую сумку Birkin. Мы предвидим, что она будет такой же уникальной, как свитер принцессы Дианы или поношенная майка HBA», — рассказала руководитель направления сумок и моды Sotheby’s Моргана Халими.