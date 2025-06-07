Первую сумку Hermès Birkin продадут на аукционе

В Туркменистане начал угасать знаменитый кратер «Врата ада»
В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост
Три игры от авторов Atomic Heart и Resident Evil 9 : что показали на Summer Game Fest
Universal Pictures выпустит байопик о Снуп Догге. Его снимет автор «Поездки в Америку 2» Крэйг Брюэр
Билли Джоэл признался, что пытался покончить с собой после романа с женой друга
Фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша представят на Венецианском кинофестивале
Дензел Вашингтон появится в «Черной Пантере 3»
На Арбате начали реставрацию стены Цоя ко дню его рождения
Миа Гот снимется с Райаном Гослингом в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель»
Вышел первый отрывок мультфильма «Скотный двор» по одноименной повести Джорджа Оруэлла
Британец преодолел 112 километров с холодильником за спиной, чтобы почтить память погибшей жены
Звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм перенес экстренную операцию на борту самолета
Fendi зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак
В Великобритании нашли картину Уильяма Тернера, которая пропала более 150 лет назад
Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в новом трейлере «Чумовой пятницы 2»
В Беларуси необычно представили «самый мощный в мире трактор»
Боно рассказал, что группа U2 несколько раз была близка к распаду из‑за его действий
В Москве прошел гастроужин в грузинском стиле с джазовой певицей Теоной Контридзе
На пляже Флориды девочка нашла бутылку с посланием, брошенную в океан 8 лет назад
25% россиян слушают музыку на работе, чтобы не уснуть
Вышел трейлер мультфильма «Дикая семейка» от создателя «Жизни кабачка»
Мартин Скорсезе больше не ходит в кино из‑за зрителей с телефонами и попкорном
Сериал «Король Талсы» получит спин-офф. В нем снимется Сэмюэль Л.Джексон
В Москве красную ветку метро продлят на северо-восток впервые за 35 лет
Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари
Создатели «Фишера» снимут фильм об Игоре Талькове
В Китае передвинули исторический комплекс площадью 4030 «квадратов»
В Швеции родителей отправили в колонию за то, что они плохо чистили зубы детям

Первую сумку Hermès Birkin продадут на аукционе

Фото: R. Viner/Getty Images

Оригинальную сумку Hermès Birkin, которая принадлежала самой Джейн Биркин, продадут на аукционе Sotheby’s 10 июля, пишет The New York Times.

Сумку сначала выставят в аукционном доме на Манхэттене, а затем перевезут в Париж. Культовый аксессуар продадут на распродаже Paris Fashion Icons. Стоимость Birkin потенциальным покупателям будут называть «в частном порядке».

«Очевидно, что это единственный в своем роде экземпляр, совершенно не похожий ни на одну другую сумку Birkin. Мы предвидим, что она будет такой же уникальной, как свитер принцессы Дианы или поношенная майка HBA», — рассказала руководитель направления сумок и моды Sotheby’s Моргана Халими.

Певица и актриса Джейн Биркин родилась в Лондоне в 1946 году. Она и режиссер Серже Генсбур составили культовую пару, в 1969 году они возглавили вершину хит-парадов с дуэтом «Je t’aime… moi non plus». Биркин скончалась в 2023 году. В честь Биркин названы популярные сумки Hermes.

Недавно на аукцион выставили тюремную одежду Пи Дидди, которую он носил на съемках фильма «Бал монстров».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами