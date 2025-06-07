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Три игры от авторов Atomic Heart и Resident Evil 9 : что показали на Summer Game Fest

Скриншот: Mundfish / Steam

Resident Evil 9: Requiem

На прошедшей видеоигровой презентации Summer Game Fest Capcom анонсировала девятую часть «Обители зла». «Реквием» получит новую героиню — сотрудницу ФБР Грейс Эшкрофт, дочь журналистки Алисы из Rsident Evil Outbreak. Девушке предстоит отправиться в закрытый город Ракун-Сити, где погибла ее мать, и исследовать новый вид зараженных мертвецов. По слухам, еще одним играбельным персонажем станет Леон Кеннеди

Релиз хоррора назначен на 27 февраля 2026 года.

Atomic Heart 2

Студия Mundfish показал сиквел хитового шутера Atomic Heart. Судя по ролику, игроков ждет возвращение майора Нечаева и Близняшек, столкновение со странными мутантами, полеты на парашюте, путешествие на космическую станцию «Луна-2» и поездка на шарообразном роботе.

Дату релиза пока не называют.

The Cube

Мир Atomic Heart расширит мультиплеерный extraction-шутер The Cube. Его действие развернется на огромном летающем куске земли, грани которого движутся как у кубика-рубика и таким образом добавлять на карту новые биомы. Игроки возьмут себя роль экспедиционной группы, отправятся в аномальную зону, соберут особые предметы, столкнутся со знакомыми и новыми опасными персонажами.

Даты выхода пока нет.

ILL

Mundfish также российской студии Team Clout с релизом хоррор-шутера Ill. Игроков ждет путешествие на брошенный исследовательский форт и столкновение с пугающими Абберациями — мутантами, возникшими от соприкосновения с таинственным источником зла.

Проект отличает реалистичная физика повреждения тел монстров и окружающих объектов. Судя по трейлеру, враги могут кидаться мебелью, а оружие игрока может требовать ремонта и модификаций.

Дату выхода не называют.

Game of Thrones: War for Westeros

Мир «Игры престолов» пополнится стратегией в реальном времени от PlaySide. Игрокам предложат выбрать одну из сторон в войне за Вестерос — Старков, Ланнистеров, Таргариенов или Белых ходоков — и изменить рассказанную в книгах историю. Играть можно как в одиночку, так и с друзьями. У каждой из армий будут свои пехота, кавалерия, осадные орудия, великаны и драконы, а также уникальные герои.

Выйдет в 2026 году.

Deadpool VR

Дедпул получит собственный шутер, правда только для шлемов виртуальной реальности Meta* Quest. Болтливый наемник получил катаны, чтобы отбивать пули, фирменные пистолеты, жестокие добивания и голос Нила Патрика Харриса

Релиз ожидается в конце этого года.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Сюжетный трейлер Mafia: The Old Country

Hangar 13 показала нарезку катсцен из приквела Mafia. Героем игры стал житель Сицилии начала XX века Энцо Фавара. Знакомство с дочерью криминального босса резко меняет жизнь уборщика конюшни, добавляет в нее большие деньги и еще большую опасность.

Сыграть можно будет уже 8 августа.

Dying Light: The Beast

Польская студия Techland показала спин-офф Dying Light. The Beast продолжит историю протагониста первой игры Кайла Крейна. По сюжету мужчина провел долгие годы в лаборатории, где на нем ставили эксперименты, и теперь он готов отомстить злодеям.

Испытания оставили в нем ДНК некого зверя, и это дало герою новый стиль боя и невероятные способности. Кроме того, игрокам позволят не только прыгать по крышам, но и кататься сквозь толпы зомби на транспорте.

Игра выйдет 22 августа

Death Stranding 2

Хидео Кодзима привез небольшой ролик из Death Stranding 2: On the Beach. В его центре — Нил и Люси, которых сыграли Лука Маринелли («Бессмертная гвардия») и Алиса Янг. Нил должен сыграть некую важную роль в будущей игре.

Персонаж приходит на встречу к врачу, которая оборачивается для него драматичным открытием.

Больше подробностей расскажут на отдельной презентации 9 июня. Релиз игры Хидео Кодзимы ожидается 26 июня.

Fractured Blooms

На SGF показали симулятор жизни Fractured Blooms, который уже назвали смесью Doki Doki Literature Club и Silent Hill. Его героиня Энжи застряла во временной петле. Игрокам предстоит управлять ее распорядком дня, готовить обеды, сажать овощи в огороде. Однако с каждым днем в доме девочки что‑то меняется, мысли путаются, а окружающий мир теряет связность и открывается с пугающей стороны.

Дата релиза пока не объявлена.

Stranger Than Heaven

Создатели франшизы Like a Dragon из Ryu Ga Gatoku представили детективный экшен Stranger Than Heaven. Трейлер переносит игроков в первую половину XX века в Сотенбори и обещает нуарную детективную игру с брутальными кулачными боями.

Релиз случится в 2026 году.

End Of Abyss

Бывшие разработчики Little Nightmares и LittleBigPlanet показали survival-хоррор End of Abyss. Игра в научно-фантастическом сеттинге заставит геймеров отбиваться от чудовищ, части тела которых живут своей собственной жизнью и могут атаковать зазевавшегося героя.

Выход игры запланирован на 2026 год

Mouse: P.I. For Hire

Новый трейлер шутера Mouse: P.I. For Hire анонсировал участие актера Троя Бейкера в качестве голоса главного героя. Частному детективу Мыши предстоит сразиться с толпами врагов и использовать богатый арсенал оружия. Игра внешне напоминает классическое мультфильмы про Микки Мауса, а ее анимации нарисованы вручную.

Релиз случится в 2025 году.

Felt That Boxing

Sans Strings Studio продемонстрировала трейлер комедийного файтинга Felt That Boxing. Игра внешне напоминает «Улицу Сезам» или «Маппетов» и рассказывает историю боксера Fuzz-E, которому предстоит пройти путь от лузера до чемпиона.

Даты релиза пока нет.

Out of Words

Еще одним проектом с ручными анимациями стал кооперативный платформер Out of Words. Он выполнен в stopmotion-стилистике и заставит двух игроков пройти опасные и красивые уровни, бегать по потолкам, кидать друг друга огромными руками и признаться в любви.

Релиз ожидается в 2026 году.

Infinitesimals

Сай-фай шутер Infinitesimals расскажет о миссии миниатюрного инопланетянина на чужой планете. В поисках членов команды отважный космонавт с джетпаком столкнется с огромными жуками, птицами, хищными растениями и роботами.

Релиз ожидается в 2026 году.

MindsEye — новая игра от бывшего продюсера GTA Лесли Бензиса

Футуристичный триллер расскажет о бывшем солдате, жизнь которого резко меняет нейроимплант с записями секретной миссии.

Выход игры намечен на 10 июня. Впрочем, в сеть уже утекли первые 40 минут геймплея, из которых следует, что проекту нужна серьезная доработка и исправление багов.

Ле Шиффр станет героем новой миссии для Hitman: World of Assasinations.

Герой Мадса Миккельсена из «Казино „Рояль“» попал на прицел агента 47 в коллаборации IO Interactive и Amazon MGM. Разработчики игры о киллере заняты проектом про молодого Джеймса Бонда.

Mixtape

Annapurna Interactive показали ностальгичную адвенчуру Mixtape в stopmotion-стиле. Она расскажет историю друзей-скейтеров, каждый из которых расскажет о личном переломном моменте в жизни.

Их жизнь сопровождает саундтрек из песен Joy Division, Devo, The Smashing Pumpkins, Portishead, Roxy Music, Silverchair, Lush, The Cure, Siouxsie and the Banshees, Stan Bush, The Jesus and Mary Chain и Игги Попа.

Релиз проекта запланирован на 2025 год.

Acts of Blood

Индонезийский beat’em up-экшен протащит игрока через антиутопическую Индонезию в поисках убийц семьи главного героя. Стиль проекта напоминает не только Sifu, но и «Олдбоя» и «Рейд», а еще включает в себя элементы паркура и ган-фу.

Релиз ожидается летом 2026 года.

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