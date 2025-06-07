Три игры от авторов Atomic Heart и Resident Evil 9 : что показали на Summer Game Fest

Мир «Игры престолов» пополнится стратегией в реальном времени от PlaySide. Игрокам предложат выбрать одну из сторон в войне за Вестерос — Старков, Ланнистеров, Таргариенов или Белых ходоков — и изменить рассказанную в книгах историю. Играть можно как в одиночку, так и с друзьями. У каждой из армий будут свои пехота, кавалерия, осадные орудия, великаны и драконы, а также уникальные герои.