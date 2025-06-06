Universal Pictures выпустит байопик о Снуп Догге. Его снимет автор «Поездки в Америку 2» Крэйг Брюэр

Киностудия Universal Pictures утвердила Крейга Брюэра в качестве режиссера биографического фильма о рэпере Снуп Догге. Об этом сообщил Deadline.
Постановщик комедии «Поездка в Америку 2» и драмы «Стон черной змеи» внесет изменения в сценарий, написанный Джо Робертом Коулом. Продюсерами картины будут Снуп Догг, Брайан Грейзер и Сара Рамакер.
Будущая лента расскажет о пути Снуп Догга от звезды хип-хопа до медиамагната и культовой фигуры индустрии развлечений. Когда начнутся съемки байопика, пока неизвестно.
Фильм разработает Death Row Pictures вместе с NBCUniversal Entertainment & Studios. Это будет дебютный проект в рамках сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Снуп Догг работает над фильмом, вдохновленным франшизой «Планета обезьян». Главными героями его картины должны стать собаки.