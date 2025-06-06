Билли Джоэл признался, что пытался покончить с собой после романа с женой друга

В Туркменистане начал угасать знаменитый кратер «Врата ада»
Universal Pictures выпустит байопик о Снуп Догге. Его снимет автор «Поездки в Америку 2» Крэйг Брюэр
Фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша представят на Венецианском кинофестивале
Дензел Вашингтон появится в «Черной Пантере 3»
На Арбате начали реставрацию стены Цоя ко дню его рождения
Миа Гот снимется с Райаном Гослингом в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель»
Вышел первый отрывок мультфильма «Скотный двор» по одноименной повести Джорджа Оруэлла
Британец преодолел 112 километров с холодильником за спиной, чтобы почтить память погибшей жены
Звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм перенес экстренную операцию на борту самолета
Fendi зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак
В Великобритании нашли картину Уильяма Тернера, которая пропала более 150 лет назад
Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в новом трейлере «Чумовой пятницы 2»
В Беларуси необычно представили «самый мощный в мире трактор»
Боно рассказал, что группа U2 несколько раз была близка к распаду из‑за его действий
В Москве прошел гастроужин в грузинском стиле с джазовой певицей Теоной Контридзе
На пляже Флориды девочка нашла бутылку с посланием, брошенную в океан 8 лет назад
25% россиян слушают музыку на работе, чтобы не уснуть
Вышел трейлер мультфильма «Дикая семейка» от создателя «Жизни кабачка»
Мартин Скорсезе больше не ходит в кино из‑за зрителей с телефонами и попкорном
Сериал «Король Талсы» получит спин-офф. В нем снимется Сэмюэль Л.Джексон
В Москве красную ветку метро продлят на северо-восток впервые за 35 лет
Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари
Создатели «Фишера» снимут фильм об Игоре Талькове
В Китае передвинули исторический комплекс площадью 4030 «квадратов»
В Швеции родителей отправили в колонию за то, что они плохо чистили зубы детям
В Москве пройдет квест от Пикника Афиши x Сбер. Самые быстрые получат билеты на фестиваль
Проекты на Planeta.ru собрали 201 млн рублей за год
Британец пролетел 1600 км, чтобы привезти беременной жене брата ее любимую сосиску в тесте

Билли Джоэл признался, что пытался покончить с собой после романа с женой друга

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Американский музыкант Билли Джоэл пытался покончить с собой после того, как вступил в романтические отношения с женой своего лучшего друга. В этом он признался в фильме «And So It Goes», сообщил The Rolling Stone.

Джоэл рассказал, что совершил две попытки, в результате одной из которых он оказался в коме. В тот момент артисту было около 20 лет. Он поселился у своего друга Джона Смолла и через некоторое время влюбился в его супругу Элизабет.

Билли и Элизабет проводили «много времени вместе», и у них завязался «медленно развивающийся» роман. В конце концов Джоэл признался Смоллу, хотя последнего связывал с Элизабет не только брат, но и маленький сын.

«Я чувствовал себя очень, очень виноватым из‑за этого. У них был ребенок. Я чувствовал себя разлучником. Я был просто влюблен в женщину, и мне дали в нос, чего я и заслуживал», — вспомнил музыкант.

Случившееся привело к концу дружбы Джоэла и Смолла, а также в распаду их дуэта Atilla. Кроме того, Джоэл оказался на улице. «Мне негде было жить. Я спал в прачечных и был в депрессии, думаю, в той степени, что почти сошел с ума», — поделился певец. В этот момент Джоэл решил, что больше не хочет жить.

После первой неудавшейся попытки артист пообещал себе сделать все «правильно» во второй раз. Но о еще одной попытке узнал Смолл. Он вовремя отвел Джоэла в больницу. «Хотя наша дружба рушилась, Джон спас мне жизнь», — сказал Джоэл.

В документальной ленте Смолл признался, что в конце концов простил друга. «Почему Билли так тяжело все воспринял, так жто потому, что он сильно меня любил, и его убивало то, что он причинил мне такую боль», — отметил он.

Элизабет в конечном итоге рассталась со Смоллом и воссоединилась с Джоэлом. Она вышла за него замуж, брак продлился с 1973 по 1982 год.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами