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Фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша представят на Венецианском кинофестивале

Кадр: Life Stories/YouTube

Новый фильм режиссера Джима Джармуша под названием «Отец, мать, сестра, брат» представят на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщил Variety.

Картина примет участие в конкурсной программе киносмотра. В ней можно будет увидеть Кейт Бланшетт, Адама Драйвера, Вики Крипс, Маим Бялик, Тома Уэйтса, Шарлотту Рэмплинг, Индию Мур и Люку Сабба.

Лента описывается как триптих, состоящий из трех отдельных историй, действие которых разворачивается в разных странах. Все они касаются отношений между взрослыми детьми и их отстраненными родителями.

Части называются «Отец», «Мать» и «Сестра, брат». События первой происходят на северо-востоке США, второй — в ирландском Дублине, третьей — в Париже. Продюсерами драмеди выступают Чарльз Гиллиберт, Джошуа Астрачан, Картер Логан и Атилла Салих Юсер.

В создании картины принимали участие Saint Laurent Prods., Mubi, Apartement, Badjetlag, CG Cinema, Hail Mary, Fís Éireann / Screen Ireland и Cinema Inutile.

Джим Джармуш — один из самых известных в мире американских независимых режиссеров, автор таких фильмов как «Кофе и сигареты», «Ночь на Земле», «Мертвец», «Сломанные цветы», «Выживут только любовники», неоднократный призер Каннского кинофестиваля.

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