Фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша представят на Венецианском кинофестивале

Новый фильм режиссера Джима Джармуша под названием «Отец, мать, сестра, брат» представят на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщил Variety.
Картина примет участие в конкурсной программе киносмотра. В ней можно будет увидеть Кейт Бланшетт, Адама Драйвера, Вики Крипс, Маим Бялик, Тома Уэйтса, Шарлотту Рэмплинг, Индию Мур и Люку Сабба.
Лента описывается как триптих, состоящий из трех отдельных историй, действие которых разворачивается в разных странах. Все они касаются отношений между взрослыми детьми и их отстраненными родителями.
Части называются «Отец», «Мать» и «Сестра, брат». События первой происходят на северо-востоке США, второй — в ирландском Дублине, третьей — в Париже. Продюсерами драмеди выступают Чарльз Гиллиберт, Джошуа Астрачан, Картер Логан и Атилла Салих Юсер.
В создании картины принимали участие Saint Laurent Prods., Mubi, Apartement, Badjetlag, CG Cinema, Hail Mary, Fís Éireann / Screen Ireland и Cinema Inutile.
Джим Джармуш — один из самых известных в мире американских независимых режиссеров, автор таких фильмов как «Кофе и сигареты», «Ночь на Земле», «Мертвец», «Сломанные цветы», «Выживут только любовники», неоднократный призер Каннского кинофестиваля.