На Арбате начали реставрацию стены Цоя ко дню его рождения

«Стена уже была рисунок на рисунок, надпись на надпись, в общем, в безобразном виде. <…> Портрет будет той же, какой и был, но уже отреставрированный, потому что краска на краску, портрет на портрет, художник на художника. И получилось уже не лицо Цоя, а просто одно название», — сказала Журавлева.