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На Арбате начали реставрацию стены Цоя ко дню его рождения

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

На Арбате в Москве художники начали реставрировать стену, посвященную Виктору Цою. Организатор Кристина Журавлева сообщила, что работы планируют закончить к дню рождения музыканта 21 июня, передает РИА «Новости».

Активистка рассказала, что организовала небольшую группу, вместе с которой собрала деньги на краску и художника, а после нашла нужного специалиста.

«Стена уже была рисунок на рисунок, надпись на надпись, в общем, в безобразном виде. <…> Портрет будет той же, какой и был, но уже отреставрированный, потому что краска на краску, портрет на портрет, художник на художника. И получилось уже не лицо Цоя, а просто одно название», — сказала Журавлева.

Женщина добавила, что сейчас художники сделали на стене эскизы, а завтра будут «оформлять их в цвете». Журавлева отметила, что на стене также появятся строчки из песен музыканта и один из его рисунков.

Граффити в честь Цоя нанесены на стене дома № 37 на Арбате. 12 апреля на стене Цоя заметили граффити в честь Паши Техника, которые частично перекрыли портрет лидера группы «Кино». Это произошло на следующий день после похорон рэпера. Фанаты Цоя сочли это оскорблением. Вскоре граффити с Техником заклеили постерами, на которых Цой показывает средний палец. Рядом появились надписи «Цой жив, Техник мертв». Позже около 30 художников вернули стену Виктора Цоя в Москве в прежнее состояние.

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