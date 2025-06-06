Дензел Вашингтон появится в «Черной Пантере 3»

Американский актер Дензел Вашингтон, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Гладиатор 2», снимется в третьей части франшизы «Черная Пантера». Это подтвердил режиссер Райан Куглер в разговоре с E News.
Ранее Вашингтон утверждал, что Куглер напишет специально для него роль в триквеле. «В этом нет никакой выдумки», — прокомментировал кинематографист.
«Дензел — это уже семья. Я пытался работать с ним с самого первого дня. Думаю, он величайший их живущих актеров», — добавил Куглер.
Это означает, что лауреата премии «Оскар» присоединится к Летиции Райт, Данаи Гурира, Лупите Ньонго и Уинстону Дюку. Какую роль он исполнит, Куглер пока не раскрыл.
В 2024 году Вашингтон заявлял, что намерен сняться в фильме «Отелло», затем сыграть короля Лира, после чего уйти на пенсию. Актер отмечал, что в данный момент своей карьеры ему «интересно работать только с лучшими».
Когда на экраны выйдет «Черная Пантера-3», пока неизвестно. Первый фильм франшизы Райан Куглер выпустил в 2018 году. Вторую ленту представили в 2022 году.