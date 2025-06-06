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Вышел первый отрывок мультфильма «Скотный двор» по одноименной повести Джорджа Оруэлла

Фото: кадр из видео Adventure/YouTube

Adventure представила первый отрывок «Скотного двора» — мультфильма Энди Серкиса по одноименной повести Джорджа Оруэлла. Мировая премьера состоится 9 июня.

Картина расскажет о группе животных, которые устраивают бунт на ферме и выгоняют оттуда своего хозяина. После этого власть переходит к свиньям, возглавляемых Наполеоном.

Adventure/YouTube

Свинью Наполеона в мультфильме озвучил Сет Роген. Голоса другим персонажам подарили Киран Калкин, Вуди Харрельсон, Гейтен Матараццо, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Джим Парсонс, Лаверна Кокс, Кэтлин Тернер и Иман Веллани.

Режиссером мультфильма выступает Энди Серкис («Маугли», «Веном-2»). Он работал над проектом с 2011 года. Сценарий написал Ник Столлер («Маппеты»).

Джордж Оруэлл издал повесть-притчу «Скотный двор» в 1945 году. Произведение считается аллегорией на революцию 1917 года и дальнейшее построение коммунистического строя в России. До 1998 года книга была запрещена в России. Выйдет ли мультфильм в прокат в российских кинотеатрах, пока неизвестно.

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