Миа Гот снимется с Райаном Гослингом в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель»

Американская актриса Миа Гот, наиболее известная по ролям в «Перл» и «Максин ХХХ», снимется вместе со звездой «Барби» и «Ла-Ла Ленда» Райаном Гослингом в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель». Об этом написал Deadline.
Картину снимет Шон Леви («Дэдпул и Росомаха», «Главный герой») по сценарию Джонатана Троппера («Видеть», «Проект „Адам“»). Съемки пройдут осенью 2025 года, а релиз проекта запланирован на 28 мая 2027 года.
Действие ленты развернется через пять лет после событий «Звездные войны: Скайуокер. Восход». «Звездные войны: Скайуокер. Восход» — девятый эпизод франшизы, завершающий сагу о Скайуокере. Он вышел на экраны в 2019 году.
Ранее Райан Рейнолдс рассказал, что предлагал студии Disney снять фильм по вселенной «Звездных войн» для взрослой аудитории.
Во франшизе «Звездных войн» до сих пор не было ни одного фильма или сериала с рейтингом R. Самым «взрослым» проектом студии можно назвать сериал «Андор», отличавшийся серьезными темами и мрачным тоном.