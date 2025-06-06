Миа Гот снимется с Райаном Гослингом в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель»

Американская актриса Миа Гот, наиболее известная по ролям в «Перл» и «Максин ХХХ», снимется вместе со звездой «Барби» и «Ла-Ла Ленда» Райаном Гослингом в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель». Об этом написал Deadline.