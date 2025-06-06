Британец преодолел 112 километров с холодильником за спиной, чтобы почтить память погибшей жены

Бывший морской пехотинец Мэтт Джонсон из Великобритании прошел 112 километров с 34-килограммовым холодильником за спиной из‑за погибшей жены. Об этом сообщает Би-би-си.
В 2018 году мужчине сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Тогда хирург посоветовал пациенту снизить физическую нагрузку. На это жена британца Вики сказала: «Этот идиот будет ходить по Лланголлену с холодильником за спиной». Тот ответил, что сделает это дважды.
Через несколько лет 43-летняя супруга Джонса скончалась из‑за болезни сердца за несколько дней до наступления Рождества. Мужчина остался один воспитывать четырех детей. В январе те спросили его, собирается ли он в поход с холодильником. Британец ответил, что сделает это в память о любимой.
«Первая тренировка напугала меня до чертиков. Но дети верили в меня, они сказали: „Ты сделаешь это“. Они дети своей матери и результат ее воспитания. Вики вдохновляла меня и была самым позитивным человеком, для которого нет ничего невозможного», — сказал Джонсон.
К челленджу они приурочил сбор средств для детского хосписа, который поддерживала его жена. Мужчине перечислили 50 тыс. фунтов стерлингов (более 3 млн рублей).
Ранее стало известно, что другой британец пролетел 1600 км, чтобы привезти беременной жене брата ее любимую сосиску в тесте. Женщина испытывала тревогу и сказала, что настроение ей может поднять только выпечка из Greggs. Мужчина исполнил ее просьбу и на сутки прилетел из Британии в Португалию.