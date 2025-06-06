Британец преодолел 112 километров с холодильником за спиной, чтобы почтить память погибшей жены

Через несколько лет 43-летняя супруга Джонса скончалась из‑за болезни сердца за несколько дней до наступления Рождества. Мужчина остался один воспитывать четырех детей. В январе те спросили его, собирается ли он в поход с холодильником. Британец ответил, что сделает это в память о любимой.