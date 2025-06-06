Fendi зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак

Исключительное право на него будет действовать до ноября 2034 года. Под товарным знаком компания сможет выпускать сумки, бумажники и другую кожгалантерею. Fendi входит в состав холдинга LVMH. По данным Rusprofile, у бренда остается действующим юридическое лицо ООО «Фенди Ру», под которым компания работала в России. В 2024 году выручка организации составила 30 млн рублей, а прибыль — 24 млн рублей.