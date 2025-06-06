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Fendi зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак

Фото: Kürschner

Итальянский дом моды Fendi зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак — Fendi First, пишет «Газета.Ru».

Исключительное право на него будет действовать до ноября 2034 года. Под товарным знаком компания сможет выпускать сумки, бумажники и другую кожгалантерею. Fendi входит в состав холдинга LVMH. По данным Rusprofile, у бренда остается действующим юридическое лицо ООО «Фенди Ру», под которым компания работала в России. В 2024 году выручка организации составила 30 млн рублей, а прибыль — 24 млн рублей.

В 2022 году конгломерат LVMH, представляющий в том числе модный дом Fendi, заявил о временном закрытии бутиков в России. Последний бутик Fendi в московском ЦУМе закрыли в 2024 году.

В апреле группа Linkin Park подала в Роспатент заявку на регистрацию своего логотипа в качестве товарного знака. Регистрация позволит проводить концерты, а еще продавать диски, винил и мерч.

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