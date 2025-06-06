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В Туркменистане начал угасать знаменитый кратер «Врата ада»

Фото: Ybrayym Esenov/Unsplash

В Туркменистане начал угасать знаменитый Дарвазский газовый кратер, который местные жители прозвали «Врата ада». Он непрерывно горел полвека, сообщил Инк.

Кратер появился в 1971 году во время геологоразведочных работ. Тогда ученые пробурили скважину в подземную каверну, наполненную природным газом. Оборудование специалистов, включая буровую вышку, провалилось в скважину.

Опасаясь выхода ядовитых газов, ученые решили поджечь отверстие. По их предположению, огонь должен был погаснуть через несколько дней. Однако вместо этого кратер пылал более 50 лет.

Он не только выглядел ужасающе, но и наносил реальный вред экологии. Из кратера выделялся метан — газ, серьезно влияющий на изменение климата. Экологи пытались остановить горение кратера, но долгие годы безуспешно.

Наконец усилия ученых из НИИ природного газа дали первые результаты. По словам директора компании «Туркменгаз» Ирины Лурьевой, интенсивность пламени уже получилось сократить в три раза за счет бурения скважин вблизи кратера.

«Если раньше огромное зарево от пламени было видно за несколько километров, отсюда и название „Врата в ад“, то сегодня остался лишь слабый очаг горения», — отметила Лурьева.

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