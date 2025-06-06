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Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в новом трейлере «Чумовой пятницы 2»

Фото: Walt Disney Pictures

Студия Disney представила второй трейлер фильма «Чумовая пятница 2» — продолжения культовой комедии 2003 года с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в главных ролях. Мировая премьера запланирована на 8 августа.

Действие фильма развивается спустя 22 года после событий первой части. На этот раз Анна (Линдси Лохан) меняется телами со своей дочерью Харпер. Мама Анны Тесс (Джейми Ли Кертис) оказывается в теле 14-летней Лили, дочери жениха Анны Эрика.

Disney/YouTube

В проекте также Марк Хармон, Чад Майкл Мюррей, Кристина Видаль, Хейли Хадсон, Люсиль Сун, Стивен Тоболовски и Розалинд Чао. Режиссер картины — Найша Ганатра, ранее она работала над фильмами «Ассистент звезды», «В прямом эфире», «Космополитан», а также над сериалами «Мистер Робот», «Бесстыжие», «Девочки» и другими.

В апреле стало известно, что Линдси Лохан исполнит главную роль в телесериале «Count My Lies». Проект станет экранизацией недавно опубликованного романа Софи Ставы. Сюжет расскажет о Слоан Кэравэй — патологической лгунье, которая устраивается няней к внешне идеальной паре, Вайолет (Лохан) и Джею Локхартам. Кажется, что это ее работа мечты — но за дверями их дома скрываются опасные тайны, готовые вырваться и привести к катастрофическим последствиям.

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