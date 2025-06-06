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В Беларуси необычно представили «самый мощный в мире трактор»

Фото: mlyn.by

На 35-й Международной специализированной выставке «Белагро» представили трактор Belarus 5425 — один из самых мощных в мире в классической компоновке. Об этом пишет «Минская правда».

Машину завернули в большое красное покрывало, а вокруг нее устроили небольшое шоу. Пара девушек в костюмах то ли супергероев, то ли аниме-персонажей исполнили танец.

Презентация трактора

«Вы видите самый сочный в мире трактор 5425, серия „Титан“. Для нас это волнительный момент. Мы учли все требования, и те конструкторские решения, которые мы применили, надеемся, найдут отклик у пользователей», — рассказал генеральный директор МТЗ Сергей Авраменко.

Трактор оборудован передним навесным устройством грузоподъемностью 5500 кг и задним навесным устройством грузоподъемностью 12 000 кг, задним валом отбора мощности 1000 и 1400 об/мин, высокопроизводительной гидросистемой с двумя аксиально-поршневыми насосами суммарной производительностью 305 л/мин. с возможностью программирования функций. Это позволяет агрегировать трактор с широким спектром сельхозмашин. На трактор могут быть установлены сдвоенные передние и задние колеса.

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