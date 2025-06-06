В Москве пройдет квест от Пикника Афиши x Сбер. Самые быстрые получат билеты на фестиваль
Британец преодолел 112 километров с холодильником за спиной, чтобы почтить память погибшей жены
Fendi зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак
В Великобритании нашли картину Уильяма Тернера, которая пропала более 150 лет назад
Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис в новом трейлере «Чумовой пятницы 2»
В Беларуси необычно представили «самый мощный в мире трактор»
Боно рассказал, что группа U2 несколько раз была близка к распаду из‑за его действий
В Москве прошел гастроужин в грузинском стиле с джазовой певицей Теоной Контридзе
На пляже Флориды девочка нашла бутылку с посланием, брошенную в океан 8 лет назад
25% россиян слушают музыку на работе, чтобы не уснуть
Вышел трейлер мультфильма «Дикая семейка» от создателя «Жизни кабачка»
Мартин Скорсезе больше не ходит в кино из‑за зрителей с телефонами и попкорном
Сериал «Король Талсы» получит спин-офф. В нем снимется Сэмюэль Л.Джексон
В Москве красную ветку метро продлят на северо-восток впервые за 35 лет
Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари
Создатели «Фишера» снимут фильм об Игоре Талькове
В Китае передвинули исторический комплекс площадью 4030 «квадратов»
В Швеции родителей отправили в колонию за то, что они плохо чистили зубы детям
Проекты на Planeta.ru собрали 201 млн рублей за год
Британец пролетел 1600 км, чтобы привезти беременной жене брата ее любимую сосиску в тесте
В Москве ожидаются гроза и сильный ветер
МЧС собирается запретить присутствие животных на пляжах и плавание за буйки
ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку
Мишель Обама выпустит книгу о моде
Акции Tesla рухнули на фоне перепалки Маска и Трампа
«Афиша» запускает кешбэк на фестивали
Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за прыжки с горящим парашютом
Пикник Афиши х Сбер и Stars Coffe выпустили спешел-напиток, вдохновленный фестом

Звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм перенес экстренную операцию на борту самолета

Фото: Late Night with Seth Meyers/YouTube

Британский актер Стивен Грэм, известный по сериалу «Переходный возраст», перенес экстренную операцию на борту самолета во время рейса в США. Об этом он рассказал на телешоу Сета Мейерса.

Грэм признался, что попал в «очень страшную ситуацию». Некоторое время назад актер прошел через «неинвазивную процедуру» по установке трубки, которая увеличивает простату и снижает необходимость в частом посещении туалета.

После процедуры он чувствовал себя отлично и отправился в Америку. На борту Грэм обнаружил, что не может мочиться. «О, это как‑то неправильно», — подумал артист, и решил пить больше воды в надежде, что ситуация наладится.

Однако это действие привело к неожиданному и пугающему исходу: при следующей попытке сходить в туалет Грэм обнаружил, что у него началось кровотечение. У актера, по его же словам, случилась «небольшая паническая атака».

Видео: latenightseth

Грэм вернулся на свое место в салоне, он был почти в слезах. Чтобы успокоиться, артист начал медитировать — и вспомнил, что в самолете есть доктор. Женщина-медик попросила сфотографироваться с Грэмом перед посадкой.

Актер обратился с попутчице и рассказал ей о происходящем с ним. Оказалось, что доктор путешествовала в сопровождении еще одного врача — хирурга. Вместе они решили провести Грэму небольшую операцию, не дожидаясь прибытия.

Бортпроводники отвели Грэма в пространство между бизнес-классом и эконом-классом, закрыли его занавесками и позволили медикам помочь Стивену. Врачи достали катетер из аварийного комплекта и ввели его в организм артиста.

После этого Грэм сразу же почувствовал себя лучше. «Это был один из лучших опытов, которые были у меня с моим пенисом», — пошутил актер.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами