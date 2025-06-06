Звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм перенес экстренную операцию на борту самолета

Британский актер Стивен Грэм, известный по сериалу «Переходный возраст», перенес экстренную операцию на борту самолета во время рейса в США. Об этом он рассказал на телешоу Сета Мейерса.
Грэм признался, что попал в «очень страшную ситуацию». Некоторое время назад актер прошел через «неинвазивную процедуру» по установке трубки, которая увеличивает простату и снижает необходимость в частом посещении туалета.
После процедуры он чувствовал себя отлично и отправился в Америку. На борту Грэм обнаружил, что не может мочиться. «О, это как‑то неправильно», — подумал артист, и решил пить больше воды в надежде, что ситуация наладится.
Однако это действие привело к неожиданному и пугающему исходу: при следующей попытке сходить в туалет Грэм обнаружил, что у него началось кровотечение. У актера, по его же словам, случилась «небольшая паническая атака».
Грэм вернулся на свое место в салоне, он был почти в слезах. Чтобы успокоиться, артист начал медитировать — и вспомнил, что в самолете есть доктор. Женщина-медик попросила сфотографироваться с Грэмом перед посадкой.
Актер обратился с попутчице и рассказал ей о происходящем с ним. Оказалось, что доктор путешествовала в сопровождении еще одного врача — хирурга. Вместе они решили провести Грэму небольшую операцию, не дожидаясь прибытия.
Бортпроводники отвели Грэма в пространство между бизнес-классом и эконом-классом, закрыли его занавесками и позволили медикам помочь Стивену. Врачи достали катетер из аварийного комплекта и ввели его в организм артиста.
После этого Грэм сразу же почувствовал себя лучше. «Это был один из лучших опытов, которые были у меня с моим пенисом», — пошутил актер.