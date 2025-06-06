В Великобритании нашли картину Уильяма Тернера, которая пропала более 150 лет назад

Картина написана маслом, на ней изображен штормовой пейзаж Бристоля. Впервые ее показали в Королевской академии в 1793 году, а последний раз — в Австралии в 1858-м. Долгое время считалось, что полотно принадлежит кисти одного из последователей художника XVIII века Юлия Цезаря Иббетсона.