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В Великобритании нашли картину Уильяма Тернера, которая пропала более 150 лет назад

Фото: Sotheby’s

В Великобритании нашли картину, написанную известным британским художником Уильямом Тернером в возрасте 17 лет. О судьбе произведения под названием «Нарастающий шквал, горячие источники» ничего не было известно 167 лет, пишет The Guardian.

Картина написана маслом, на ней изображен штормовой пейзаж Бристоля. Впервые ее показали в Королевской академии в 1793 году, а последний раз — в Австралии в 1858-м. Долгое время считалось, что полотно принадлежит кисти одного из последователей художника XVIII века Юлия Цезаря Иббетсона.

Во время реставрации после продажи в прошлом году на картине нашли подпись Тернера. Эксперты подтвердили авторство живописца — специалисты опирались на обнаруженную подпись и архивные упоминания в некрологах мастера.

Картина «Нарастающий шквал, горячие источники» впервые за 167 лет будет выставлена на аукционе Sotheby’s в Лондоне. Оценочная стоимость — от 200 до 300 тысяч фунтов стерлингов (более 13 млн рублей).

Ранее стало известно, что в Московском аукционном доме выставят картину «Боярин» Виктора Васнецова, которое оценили в 27 млн рублей. Произведение, более ста лет хранившееся в частной коллекции, может стать главным музейным открытием года.

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