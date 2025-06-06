Боно рассказал, что группа U2 несколько раз была близка к распаду из‑за его действий

Ирландский музыкант Боно рассказал в документальном фильме «Боно: Истории капитуляции», что группа U2 несколько раз была на грани распада. Об этом написал Collider.
Артист поделился, что он подумывал об уходе из коллектива. По его словам, такие же мысли приходили в голову всем остальным участникам бэнда, особенно когда им не нравился политический активизм Боно.
«Если ты в составе рок-н-ролльной группы, ты не хочешь быть на снимках с некоторыми людьми, которые могут иметь полярно противоположные ценности с тобой. А я их заставлял», — признался музыкант.
Он отметил, что находит «замечательным» то, что ему с коллегами удалось продолжить работать вместе. «Мы вроде как выросли вместе и научились, как быть людьми в этом мире, через группу», — сказал Боно.
Боно подчеркнул, что все музыканты U2 размышляли об уходе из коллектива. «Это верный инстинкт — сомневаться, должно ли это продолжаться и чего это требует от всех четырех участников», — добавил он.
«Но причина, почему я хочу идти вперед, — это нечто, что шевелится в моем голосе и моем пении, и желание написать песни, которых у нас еще нет. Мы преследуем дракона песни, которого не можем поймать. Настоящая магия U2 в том, что все, что было нам нужно, люди, которые были нужны, были всегда прямо здесь», — поделился артист.
Недавно U2 вернулась в студию, чтобы записывать новую музыку, после длительного перерыва. Он был связан с операцией Ларри Маллена-мл. и потребовавшимся ему временем на восстановление.
Маллен признавался, что раньше не осознавал, насколько сильно может скучать по группе. Боно же отметил, что совместное творчество — это «химия», результатом которой станет «шумный, бескомпромиссный, неразумный гитарный альбом».
Фильм «Боно: Истории капитуляции» вышел 30 мая на стриминговом сервисе Apple TV+. Он, как обещают создатели, «приоткрывает завесу над замечательной жизнью, а также над семьей, друзьями и верой, которые бросали вызов Боно и поддерживали его».