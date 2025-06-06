Боно рассказал, что группа U2 несколько раз была близка к распаду из‑за его действий

«Но причина, почему я хочу идти вперед, — это нечто, что шевелится в моем голосе и моем пении, и желание написать песни, которых у нас еще нет. Мы преследуем дракона песни, которого не можем поймать. Настоящая магия U2 в том, что все, что было нам нужно, люди, которые были нужны, были всегда прямо здесь», — поделился артист.