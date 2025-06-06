25% россиян слушают музыку на работе, чтобы не уснуть

70% россиян не могут работать в тишине: треть регулярно включают музыку, остальные выбирают белый шум (24%) или подкасты (17%). Об этом свидетельствует опрос музыкального сервиса «Звук». Его результаты есть у «Афиши Daily».
Четверть респондентов признались, что слушают музыку на работе, чтобы не уснуть. 22% считают, что любимые треки улучшают концентрацию на рабочих задачах, а 11% использует их для мотивации. 4% опрошенных признались, что музыка спасает их от эмоционального напряжения.
Самыми популярными музыкальными жанрами для работы россияне называют классику (28%), электронику (27%) и современный поп (23%). В пятерку любимых также входят рэп (20%) и звуки природы (16%).
Любители многозадачности (14%) выбирают подкасты и аудиокниги. У таких людей в топе — подкасты о культуре или искусстве (19%), профессиональные (18%) и мотивационные подкасты о деньгах и карьере или тру-крайм (15%).
Нейробиолог Фридерика Фабрициус советует слушать во время работы классическую музыку. По ее словам, такие произведения помогают сосредоточиться и быть более продуктивным. Если «классика» вам не по душе, то подойдет любая музыка с «медленным или умеренным темпом, с относительно предсказуемой высотой тона и ритмической структурой».