25% россиян слушают музыку на работе, чтобы не уснуть

Четверть респондентов признались, что слушают музыку на работе, чтобы не уснуть. 22% считают, что любимые треки улучшают концентрацию на рабочих задачах, а 11% использует их для мотивации. 4% опрошенных признались, что музыка спасает их от эмоционального напряжения.