Вышел трейлер мультфильма «Дикая семейка» от создателя «Жизни кабачка»

В центре сюжета — девочка Керия, которая живет с отцом на острове Борнео. Однажды к ним приходят родственники со стороны покойной матери — дед и кузен Селаи. Они принадлежат к коренному народу пунанов, живущих в лесу, но лесозаготовительные компании начали массовую вырубку деревьев. Керия решает помочь родне и спасти лес.