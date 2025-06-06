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Вышел трейлер мультфильма «Дикая семейка» от создателя «Жизни кабачка»

Фото: RWV Film

Кинокомпания RWV Film опубликовала трейлер мультфильма «Дикая семейка». Он выйдет в российских кинотеатрах 3 июля.

В центре сюжета — девочка Керия, которая живет с отцом на острове Борнео. Однажды к ним приходят родственники со стороны покойной матери — дед и кузен Селаи. Они принадлежат к коренному народу пунанов, живущих в лесу, но лесозаготовительные компании начали массовую вырубку деревьев. Керия решает помочь родне и спасти лес.

RWV Film

Фильм снял Клод Баррас — создатель мультфильма «Жизнь кабачка». В 2017 году он был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

Режиссер рассказал, что во время работы над «Дикой семейкой» вдохновлялся историями о мире без машин, которые ему рассказывали его бабушки и дедушки, когда он был ребенком.

«Как и народ пунанов, они смотрели на небо и по облакам предсказывали, будет ли завтра хорошая погода», — говорит режиссер.

Баррас добавил, что на него также повлиял швейцарский активист Бруно Мансер, который принимал активное участие в защите лесов Борнео, прежде чем исчез при таинственных обстоятельствах.

Пунаны — полукочевая этническая группа, проживающая в тропических лесах Калимантана, в Малайзии и Индонезии. Их традиционный образ жизни основан на охоте и собирательстве.

Мультфильм снят в технике стоп-моушен, где каждая сцена снималась по 4 секунды в день. Для этого использовались 10 съемочных площадок одновременно, а также 100 кукол, включая запасные экземпляры главных персонажей. Для создания фильма инженер по звуку провел три недели в лесах Борнео, записывая звуки природы, чтобы достичь максимальной реалистичности.

«Дикая семейка» получила премию «Магритт» за лучшую оригинальную музыку и номинацию на «Сезар» как лучший анимационный фильм. Мультфильм показали на Каннском кинофестивале и международных анимационных смотрах в Анси, Локарно, Амстердаме (Cinekid) и Риме.

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