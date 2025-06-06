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В Москве прошел гастроужин в грузинском стиле с джазовой певицей Теоной Контридзе

Фото: пресс-материалы

На летней веранде ресторана «Ткемали» в Москве прошел гастроужин в грузинском стиле, приуроченный к локализации грузинского лимонада «Натахтари». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы вечера.

Пространство ресторана превратили в аутентичный тифлисский дворик. Веранду украсили винтажными коврами, глиняными кувшинами, свисающими гроздьями винограда. Хозяйкой ужина стала джазовая певица Теона Контридзе.

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Для гостей выступил хор грузинского мужского многоголосия, а художники создавали их портреты в стилистике легендарного грузинского художника Нико Пиросмани. В меню ужина были традиционные блюда в свежем прочтении и оригинальные коктейли.

«Вечер прошел в тепле живого общения и был наполнен настоящими искренними эмоциями, которыми так ценится каждое грузинское застолье», — поделились организаторы мероприятия.

Гостями гастроужина стали модель и актриса Полина Аскери, экс-главред российского Vogue Маша Федорова, дизайнеры Дмитрий Логинов и Александр Арутюнов, актер Иван Чуйков и другие знаменитости.

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