Мартин Скорсезе больше не ходит в кино из‑за зрителей с телефонами и попкорном

Мартин Скорсезе рассказал, что почти перестал смотреть фильмы в кинотеатрах из‑за зрителей. Об этом он рассказал в беседе с кинокритиком Питером Трэверсом для его блога The Travers Take.
По словам режиссера, его все чаще отвлекают люди, которые разговаривают, переписываются в телефонах, шумят и бегают за закусками прямо во время сеанса.
Когда Трэверс напомнил, что и они в молодости не всегда вели себя идеально, Скорсезе ответил: «Может быть. Но мы хотя бы говорили о самом фильме — обсуждали сцены, делились впечатлениями».
Скорсезе не единственный, кого взволновала современная культура поведения в кино. В начале 2025-го обсуждение этикета вспыхнуло заново после премьеры ленты «Minecraft в кино». Во время одной из сцен зрители кричали, кидались попкорном и нарушали порядок, поэтому некоторые кинотеатры даже вынуждены были официально просить зрителей сдерживаться.