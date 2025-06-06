В Москве пройдет квест от Пикника Афиши x Сбер. Самые быстрые получат билеты на фестиваль
В Москве прошел гастроужин в грузинском стиле с джазовой певицей Теоной Контридзе
На пляже Флориды девочка нашла бутылку с посланием, брошенную в океан 8 лет назад
25% россиян слушают музыку на работе, чтобы не уснуть
Вышел трейлер мультфильма «Дикая семейка» от создателя «Жизни кабачка»
Мартин Скорсезе больше не ходит в кино из‑за зрителей с телефонами и попкорном
В Москве красную ветку метро продлят на северо-восток впервые за 35 лет
Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари
Создатели «Фишера» снимут фильм об Игоре Талькове
В Китае передвинули исторический комплекс площадью 4030 «квадратов»
В Швеции родителей отправили в колонию за то, что они плохо чистили зубы детям
Проекты на Planeta.ru собрали 201 млн рублей за год
Британец пролетел 1600 км, чтобы привезти беременной жене брата ее любимую сосиску в тесте
В Москве ожидаются гроза и сильный ветер
МЧС собирается запретить присутствие животных на пляжах и плавание за буйки
ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку
Мишель Обама выпустит книгу о моде
Акции Tesla рухнули на фоне перепалки Маска и Трампа
«Афиша» запускает кешбэк на фестивали
Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за прыжки с горящим парашютом
Пикник Афиши х Сбер и Stars Coffe выпустили спешел-напиток, вдохновленный фестом
Умерла художница Анна Желудь
«Ресторан „Барати“» и «Битва в парке Арлонга»: LEGO представила наборы по вселенной «One Piece»
Софи Тернер сбегает в горы от внимания прессы в триллере «Доверие»
Сэмюэль Л.Джексон рассказал, как чуть не погиб на рельсах нью-йоркского метро
Сериал по роману «Институт» Стивена Кинга выйдет в июле на MGM+
Энг Ли экранизирует роман Си Памжань «Сколько золота в этих холмах»
Звезда «Индианы Джонса» и «Властелина Колец» Джон Рис-Дэвис снимется в комедии «Поместье Оверхилл»

Сериал «Король Талсы» получит спин-офф. В нем снимется Сэмюэль Л.Джексон

Фото: Mad Sad Bad/YouTube

Американский сериал «Король Талсы», в котором главную роль исполнил Сильвестр Сталлоне, получит спин-офф под названием «NOLA King». В нем снимется Сэмюэль Л.Джексон, сообщил Deadline.

Джексон появится в нескольких эпизодах третьего сезона «Короля Талсы», после чего возглавит новый проект. Сценарий «NOLA King» напишет Дэйв Эриксон, он же будет шоураннером. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Paramount+.

Детали сюжета пока неизвестны, но источники СМИ предполагают, что Джексон сыграет Рассела Ли Вашингтона-младшего, выходца из криминального мира. Он, вероятно, сразится с персонажем Сталлоне в Талсе, после чего отправится завоевывать Новый Орлеан.

Съемки третьего сезона «Короля Талсы» проходят в Атланте и Оклахоме уже несколько месяцев. Джексон, как ожидается, присоединится к ним в июле. Спин-офф же начнут снимать в феврале 2026 года.

Среди исполнительных продюсеров нового шоу — Дэвид С.Глассер из 101 Studios и создатель «Короля Талсы» Тейлор Шеридан.

«Король Талсы» вышел на экраны осенью 2022 года. Сериал рассказал о нью-йоркском мафиози Дуайте, который выходит из тюрьмы после 25 лет заключения и оказывается в изгнании в Талсе, штат Оклахома. На месте герой организует собственную криминальную империю.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами