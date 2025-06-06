Сериал «Король Талсы» получит спин-офф. В нем снимется Сэмюэль Л.Джексон

Американский сериал «Король Талсы», в котором главную роль исполнил Сильвестр Сталлоне, получит спин-офф под названием «NOLA King». В нем снимется Сэмюэль Л.Джексон, сообщил Deadline.
Джексон появится в нескольких эпизодах третьего сезона «Короля Талсы», после чего возглавит новый проект. Сценарий «NOLA King» напишет Дэйв Эриксон, он же будет шоураннером. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Paramount+.
Детали сюжета пока неизвестны, но источники СМИ предполагают, что Джексон сыграет Рассела Ли Вашингтона-младшего, выходца из криминального мира. Он, вероятно, сразится с персонажем Сталлоне в Талсе, после чего отправится завоевывать Новый Орлеан.
Съемки третьего сезона «Короля Талсы» проходят в Атланте и Оклахоме уже несколько месяцев. Джексон, как ожидается, присоединится к ним в июле. Спин-офф же начнут снимать в феврале 2026 года.
Среди исполнительных продюсеров нового шоу — Дэвид С.Глассер из 101 Studios и создатель «Короля Талсы» Тейлор Шеридан.
«Король Талсы» вышел на экраны осенью 2022 года. Сериал рассказал о нью-йоркском мафиози Дуайте, который выходит из тюрьмы после 25 лет заключения и оказывается в изгнании в Талсе, штат Оклахома. На месте герой организует собственную криминальную империю.