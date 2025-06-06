На пляже Флориды девочка нашла бутылку с посланием, брошенную в океан 8 лет назад

В США, на острове Анна-Мария, 11-летняя Джози Лоу из Мичигана обнаружила стеклянную бутылку с посланием. Об этом сообщает UPI.
Девочка гуляла на пляже вместе с семьей и увидела, что волны вынесли сосуд на берег. В бутылке была записка с текстом: «Привет, люди, которые это нашли. Вы будете счастливы, что нашли это. Почему? Потому что вы узнаете меня по этому номеру».
Мать Лоу, Пэрис Хойсингтон, отправила сообщение на номер телефона, указанный в письме. Ей ответила 21-летняя жительница Гавайев. Женщина рассказала, что они с братом выбросили бутылку в океан у берегов Оаху 8 лет назад. Тогда ей было 13 лет, а ее брату — 8.
«Мы просто развлекались, потому что сами когда‑то нашли подобное послание», — рассказала девушка. Она удивилась, что бутылка за несколько лет добралась из Тихого океана в Атлантический. Главный метеоролог WTSP-TV Бобби Дескинс сказал, что это «технически возможно».
В мае польские школьники нашли в бутылке любовное письмо 1959 года. В нем девушка по имени Рыся рассказывала возлюбленному об учебе в Химическом техникуме и о жизни в общежитии.