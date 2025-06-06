В Москве красную ветку метро продлят на северо-восток впервые за 35 лет

В Москве Сокольническую линию метро продлят до Ярославского района Северо-Восточного административного округа (СВАО). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, для жителей Ярославского района ближайшей станцией метро сегодня является «ВДНХ» Калужско-Рижской линии, и в часы пик дорога до нее может занимать до получаса.
Он отметил, что продление линии обеспечит комфортную транспортную доступность: до новых станций можно будет добраться за 5–10 минут. Москомархитектура уже начала подготовку проекта планировки территории для продления красной ветки.
Планируется построить участок длиной 8,5 километра с двумя новыми станциями — «МГСУ» и «Ярославская». Маршрут линии пройдет под территорией национального парка «Лосиный остров», однако его природный комплекс затронут не будет.
Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что Сокольническая линия не продлевалась в северо-восточном направлении уже более 35 лет. По ее словам, с тех пор население Ярославского района существенно выросло, и новые станции станут важным шагом к формированию комфортной городской среды.