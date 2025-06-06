Создатели «Фишера» снимут фильм об Игоре Талькове

Кальварский лично был свидетелем трагедии — он вел концерт в СК «Юбилейный» в день гибели Талькова. Не исключено, что он сыграет самого себя в фильме. «И фраза „Стоп, музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова“, конечно, тоже будет», — рассказал он.