Создатели «Фишера» снимут фильм об Игоре Талькове

Шоураннеры и сценаристы сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина снимут фильм о певце Игоре Талькове. Об этом они рассказали в интервью «Ведомостям».
Они отметили, что проект реализуется совместно с Первым каналом и продюсерами Константином Эрнстом и Сергеем Титинковым.
«Могу сказать, что работать с Константином Львовичем — одно удовольствие. Мы говорим на одном языке: я понимаю, что он имеет в виду, и, надеюсь, ему понятно, что говорю я», — отметил Кальварский.
Сейчас команда сосредоточена на написании сценария. По словам Капустиной, авторы стремятся создать одновременно масштабный блокбастер и фильм с авторским подходом.
Кальварский лично был свидетелем трагедии — он вел концерт в СК «Юбилейный» в день гибели Талькова. Не исключено, что он сыграет самого себя в фильме. «И фраза „Стоп, музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова“, конечно, тоже будет», — рассказал он.
В апреле этого года суд в Петербурге вынес приговор по делу об убийстве Игоря Талькова спустя 34 года. Судья заочно приговорил бывшего концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам за убийство артиста в 1991 году.
Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». По версии следствия, между Шляфманом и концертным директором певицы Азизы Игорем Малаховым возник спор из‑за очередности выхода на сцену.
В ходе конфликта Малахов достал револьвер, который Шляфман выхватил из рук и, предположительно, целясь в него, выстрелил, случайно убив Талькова.