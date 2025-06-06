В Китае передвинули исторический комплекс площадью 4030 «квадратов»

В китайском Шанхае с помощью роботов передвинули исторический комплекс зданий. Об этом сообщает China Daily.
Комплекс Хуаяньли, построенный в 1920―1930-х годах, состоит из трех строений из кирпича и дерева. Его площадь 4030 квадратных метров, а вес 7500 тонн.
Передвигали здания 432 небольших шагающих робота со скоростью около 10 метров в день. Команда проекта использовала 3D-моделирование зданий и лазерное сканирование, чтобы выявить конструктивные сложности.
Комплекс переместили временно ― для строительства трехэтажного подземного пространства под ним. Там разместят культурные и коммерческие пространства, а также переходы между линиями метро. После проведения необходимых работ исторические здания вернут на место.
В прошлом году историческое здание впервые передвинули в Петербурге. Корпус Императорского воспитательного дома на Черной речке по рельсам переехал на 52 метра, чтобы на его месте построили новый жилой комплекс.