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В Швеции родителей отправили в колонию за то, что они плохо чистили зубы детям

Фото: Роман Марченко/Unplash

В Швеции родителей посадили в тюрьму за то, что они не следили за гигиеной полости рта своих троих детей. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Тревогу забил стоматолог из города Бурос, к которому дети попали на прием. Врач сказал, что у них обширный кариес. Зубы пациентов были в таком плохом состоянии, что несколько пришлось вырвать.

После операции медик сообщил о случившемся в компетентные органы, и полиция начала расследование. Дело дошло до суда, на котором супруги отрицали вину. Несмотря на это, каждого из них приговорили к 8 месяцам колонии.

В феврале в Австралии осудили родителей за то, что они морили голодом дочь-балерину, чтобы та не росла. В 17 лет их дочь весила всего 27,3 кг — это вес девятилетнего ребенка. Кроме того, взрослые обращались с подростком как с малышкой. Они разрешали ей смотреть только мультфильмы и шоу для детей младшего возраста, дарили девушке кукол и утверждали, что дочь младше своего реального возраста. Суд отправил отца девочки в тюрьму на 6,5 года, а мать — на 5 лет.

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