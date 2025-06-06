В Швеции родителей отправили в колонию за то, что они плохо чистили зубы детям

В феврале в Австралии осудили родителей за то, что они морили голодом дочь-балерину, чтобы та не росла. В 17 лет их дочь весила всего 27,3 кг — это вес девятилетнего ребенка. Кроме того, взрослые обращались с подростком как с малышкой. Они разрешали ей смотреть только мультфильмы и шоу для детей младшего возраста, дарили девушке кукол и утверждали, что дочь младше своего реального возраста. Суд отправил отца девочки в тюрьму на 6,5 года, а мать — на 5 лет.