Проекты на Planeta.ru собрали 201 млн рублей за год

За последние 12 месяцев авторы Planeta.ru собрали 201 млн рублей. Такой статистикой к Дню краудфандинга поделились с «Афишей Daily» в пресс-службе краудфандинговой экосистемы.
По сумме сборов самым популярным стало музыкальное направление, где проекты в общей сложности привлекли более 77 млн рублей. Следом идут категории «Литература и журналистика» (36 млн), «Благотворительность» (30 млн), «Общественные инициативы» (13,2 млн) и «Кино и видео» (12,5 млн).
В этом году абсолютным рекордсменом за всю историю платформы стала группа «ДДТ»: их проект по выпуску альбомов на виниле собрал 41,5 млн рублей. В числе других заметных проектов ― обновление IT-сервиса EasyOffer (5,1 млн), новый альбом певицы Нуки (3,9 млн), первый номер бумажного журнала «Петрополь» (3 млн) и сбор Центра спасения дельфинов «Дельфа» (3 млн рублей за год).
«Краудфандинг — это способ реализовать идею с помощью поддержки аудитории. Люди вносят деньги в обмен на будущий результат: книгу, альбом, выставку, стартап или новую городскую локацию. Это не благотворительность и не инвестиции, а форма соучастия», — отметил основатель Planeta.ru Федор Мурачковский.