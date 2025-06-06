В Москве пройдет квест от Пикника Афиши x Сбер. Самые быстрые получат билеты на фестиваль

Фестиваль Пикник Афиши x Сбер устраивает городской квест. В разных точках Москвы будут спрятаны стикеры — нашедшие их получат возможность попасть на Пикник бесплатно.
14 и 15 июня в телеграм-канале Пикника Афиши x Сбер будут публиковаться подсказки и карты с локациями, где спрятаны фирменные стикеры фестиваля.
Участникам необходимо первым отправить фото найденного стикера в комментарии под соответствующим постом в телеграм-канале. После этого с самыми быстрыми свяжется команда фестиваля и расскажет, как получить бесплатные билеты.
В этом году Пикник Афиши x Сбер вновь пройдет сразу в двух столицах: 21 июня — в московском музее-заповеднике «Коломенское», а 9 августа — на Елагином острове в Петербурге. На трех сценах фестиваля выступят десятки артистов, в том числе «Руки вверх!», Uma2rman, Cream Soda, «Моя Мишель» и «Сироткин».
Гостей фестиваля ждут гастрономические спешелы, маркет локальных брендов, отдельная программа для детей, а также десятки активностей для взрослых: от граффити-батлов до сайкл-тренировок. Узнать больше о фестивале и купить билеты можно тут.