Британец пролетел 1600 км, чтобы привезти беременной жене брата ее любимую сосиску в тесте

Житель Великобритании решил порадовать беременную жену брата и привезти ей любимую сосиску в тесте. Ради этого он преодолел 1600 км на самолете, пишет Mirror.
Супруги Лорен и Джейми Ниланд отдыхали в Португалии. Женщина находилась на седьмом месяце беременности и переживала из‑за этого. Она сказала, что единственное, что может поднять ей настроение, — сосиска в тесте из ее любимой сети пекарен Greggs.
О желании Лорен узнал брат ее мужа Грег. Он сел в самолет и прилетел из Британии в Португалию вместе с выпечкой. Мужчина привез четыре упаковки сосисок в тесте, чтобы женщине хватило на весь отпуск.
«Мой брат добирался весь день в Португалию, чтобы привезти сосиски, и теперь уезжает через 24 часа. Спасибо, братан. Счастливого пути домой», — написал Джейми в соцсетях.
Позже мужчина попросил пользователей помочь в выборе имени для ребенка. Британец отметил, что супруги рассматривают имена Арабелла, если родится девочка, и Роман, если появится мальчик. Один из комментаторов предложил назвать малыша Грег.
Greggs — одна из самых популярных сетей пекарен в Великобритании, специализирующаяся на выпечке, сэндвичах, горячих напитках и сладостях. Она была основана в 1951 году и насчитывает более 1500 заведений по всей стране.
Недавно скульптуру сосиски в тесте из Greggs выставили в Лондонском музее мадам Тюссо. Ее открытие приурочили к Национальному дню сосиски в тесте, который празднуется 5 июня. Фигурку создавали вручную традиционным методом гипсового литья. Специалисты тщательно изучили десятки сосисок в тесте от Greggs, чтобы воссоздать их хрустящую слоеную текстуру и золотистую глазурь.