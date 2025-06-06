Британец пролетел 1600 км, чтобы привезти беременной жене брата ее любимую сосиску в тесте

Супруги Лорен и Джейми Ниланд отдыхали в Португалии. Женщина находилась на седьмом месяце беременности и переживала из‑за этого. Она сказала, что единственное, что может поднять ей настроение, — сосиска в тесте из ее любимой сети пекарен Greggs.