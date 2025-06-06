В Москве ожидаются гроза и сильный ветер

Сегодня, 6 июня, в Москву придут дождь, сильная гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом рассказала синоптик Татьяна Позднякова телеграм-каналу «Осторожно, Москва».
«В связи с этим предупреждаю всех: не стойте у высоких деревьев и не ставьте близко к ним свои автомобили. Гроза, скорее всего, начнется к вечеру — с 17.00 и до 18.00», — отметила Позднякова.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что 8 июня в Москву придет жара до +30 градусов. По словам синоптика, температура воздуха в первую неделю лета в столице превышает климатическую норму на 1–2 градуса.
23 мая в Москве официально стартовало метеорологическое лето. Ранее в МЧС напомнили о правилах поведения в жару: горожанам советовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, носить головной убор и пить больше воды. Ведомство также опубликовало номера телефонов для связи в экстренных случаях: 101, 112, +7 (495) 637 31 01.