ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% — впервые за почти три года. В регуляторе пояснили, что инфляционное давление продолжает снижаться, а внутренний спрос до сих пор опережает предложение товаров и услуг. «Экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», ― отметили там.
ЦБ подчеркнул, что будет поддерживать денежно-кредитные условия такими жесткими, какие необходимы для возвращения инфляции к целевому показателю в 4% в 2026 году.
«Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении регулятора.
По данным Банка России, в апреле 2025 года рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,2% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%.
В последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в сентябре 2022 года — с 8 до 7,5%. После этого ставку неоднократно повышали, а с октября 2024-го она зафиксировалась на уровне 21% — рекордно большом в современной российской истории.