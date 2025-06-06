ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% — впервые за почти три года. В регуляторе пояснили, что инфляционное давление продолжает снижаться, а внутренний спрос до сих пор опережает предложение товаров и услуг. «Экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», ― отметили там.